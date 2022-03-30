В аэропорту "Манас" женщина пыталась вылететь в Турцию по чужому паспорту

В Кыргызстане сегодня, 30 марта, пограничники контрольно-пропускного пункта "Манас-аэропорт" задержали гражданку Кыргызстана за попытку незаконного пересечения государственной границы. Об этом сообщает управление информации и коммуникаций Пограничной службы ГКНБ.

Во время прохождения паспортного контроля на авиарейс Бишкек-Стамбул пограничники задержали гражданку Кыргызстана К.П., 1985 г.р.

Проверяя паспорт, пограничный наряд выявил различия во внешности предъявительницы документа с фотографией в паспорте.

Выяснилось, что гражданка К.П. предъявила заграничный паспорт на имя К.С., 1981 г.р. Со слов задержанной, паспорт принадлежит ее сестре.

После оформления соответствующих документов задержанная была передана сотрудникам компетентных органов для дальнейшего разбирательства.