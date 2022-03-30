Погода
$ 84.12 - 86.12
€ 98.87 - 100.87

Компания SpaceX в 2022 году запланировала 60 запусков ракет

77  0
- Дарья Таирова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

SpaceX в 2022 году рассчитывает произвести 60 запусков ракет Falcon 9 и Falcon Heavy. Планы американской компании раскрыл ее основатель Илон Маск. Об этом сообщает ТАСС. https://tass.ru/kosmos/14209769

"Команда SpaceX Falcon демонстрирует превосходный прогресс - планируем 60 запусков в этом году", - заявил бизнесмен.

По его словам, в течение ближайших полутора лет на околоземной орбите будет располагаться 4200 космических аппаратов Starlink - две трети от всех активных спутников Земли.

В марте издание SpaceNews сообщило, что SpaceX подняла цены на пусковые услуги по выведению полезной нагрузки ракетами Falcon 9 и Falcon Heavy. В среднем рост цен составил восемь процентов - теперь стоимость пуска тяжелой ракеты Falcon 9 составляет 67 миллионов долларов вместо 62 миллионов ранее. Цена старта сверхтяжелого носителя Falcon Heavy выросла с 90 миллионов долларов до 97 миллионов.

В том же месяце издание The Verge сообщило, что компания SpaceX увеличила стоимость доступа к спутниковому интернету Starlink - цена услуги месячного доступа к сети увеличилась с 99 до 110 долларов, стартового комплекта - с 499 до 599 долларов.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/416227
Теги:
космос, Илон Маск
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  