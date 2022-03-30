Итоги российско-украинских переговоров в Стамбуле

Главным событием прошедшего дня стали переговоры в Стамбуле. После них Минобороны РФ объявило, что "кардинально сократит военную активность" в районе Киева. Несколько европейских стран выслали сразу почти полсотни российских дипломатов, а министр обороны России Шойгу впервые за две с половиной недели выступил на публике.

По данным ООН с начала войны в Украине зафиксирована гибель как минимум 1179 мирных жителей, в том числе 104 детей.

Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев опубликовало очередную сводку: по его подсчетам, за 33 дня войны Украину покинули 3,9 млн человек. Больше половины из них - 2,3 млн - выехали в Польшу (но не все там и остались, многие двинулись дальше, в другие европейские страны).

Подробно о переговорах

Представители Минобороны России по итогам переговоров в Стамбуле сказали, что Россия решила кардинально сократить боевые действия на киевском и черниговском направлениях, передают РИА Новости.

Также Украина предложила России договориться, что в течение 15 лет они не будут решать вопрос Крыма военным путем.

Заявление российской стороны

Переговоры прошли конструктивно и переходят в практическую плоскость. Предложения Украины подтверждают ее стремление к нейтральному и безъядерному статусу, они будут изучены и доведены до руководства России.

Встреча президентов Путина и Зеленского возможна не после согласования договора министрами иностранных дел, а одновременно с его парафированием. При этом возможно обсуждение "различных политических нюансов и деталей".

Минобороны России "кардинально, в разы" сокращает военную активность на киевском и черниговском направлении. О южных - николаевском и мариупольском направлениях - представитель Минобороны не сказал.

Россия призывает Украину соблюдать Женевскую конвенцию об обращении с военнопленными.

Заявление украинской стороны

Украинская делегация привела заметно больше деталей: ее брифинг длился 15 минут против четырех с небольшим российского.

Гарантами безопасности Украины могут стать постоянные члены Совбеза ООН (США, Россия, Китай, Великобритания, Франция), Турция, Германия, Канада, Италия, Польша, Израиль. При желании к ним смогут присоединиться другие страны.

Все участники договора обязуются не только не препятствовать, но и способствовать вступлению Украины в Евросоюз.

Формулировки о гарантиях защиты против агрессии, на которых настаивает Украина, будут похожи на пятую статью Североатлантического договора: если Украина станет объектом военного нападения, она имеет право в течение трех дней потребовать консультаций гарантов, и если проблема не решится дипломатически, страны-гаранты обязаны предоставить Украине военную помощь и обеспечить закрытие воздушного пространства над Украиной.

Если эти гарантии будут получены, Украина зафиксирует нынешний статус внеблокового и безъядерного государства, откажется от размещения на своей территории военных баз и вступления в военно-политические союзы.

Договор будет вынесен на всеукраинский референдум, и в случае его успеха его ратифицируют парламенты стран-гарантов и парламент Украины.

Вопрос о Крыме станет отдельным пунктом договора. В нем предлагается зафиксировать намерение России и Украины достигнуть договоренности о статусе Крыма и Севастополя в течение 15 лет. В течение этого времени и Россия, и Украина обяжутся отказаться от военного решения вопроса.

Вопрос о Донбассе будет вынесен в отдельный пункт, который будут обсуждать лично президенты России и Украины.

Появление Шойгу

После переговоров член российской делегации, заместитель министра обороны Александр Фомин по сути повторил и развил то, что российские военные публично заявляют с пятницы: он сказал, что российская армия резко сократит интенсивность военных действий на севере Украины, в районе Киева и Чернигова, пишет ВВС. До этого представители минобороны России говорили, что переносят фокус военной кампании в Донбасс.

О том же во вторник в ходе селекторного совещания говорил и министр обороны России Сергей Шойгу - он фактически впервые с 11 марта сделал публичное заявление, которого можно привязать к определенному времени (а его исчезновение на две с лишним недели породило немало пересудов и гипотез).

Украинский генштаб утром во вторник говорил об отступлении некоторых российских частей и освобождении нескольких населенных пунктов близ Киева.

Новое обращение Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал новое видеообращение

"Сигналы, которые мы слышим с переговорной площадки, можно назвать позитивными, передает его слова ukrinform.ru. Но эти сигналы не заглушают разрывов русских снарядов. Конечно, мы видим все риски. Конечно, мы не видим оснований доверять словам, звучащим от тех или иных представителей государства, которое продолжает воевать ради нашего уничтожения.

Украинцы - не наивные люди. Украинцы уже научились и за эти 34 дня вторжения, и за прошедшие восемь лет войны на Донбассе, что доверять можно лишь конкретному результату".

Санкции не снимут

Премьер Британии Борис Джонсон заявил, что соглашений о прекращении огня на Украине будет недостаточно для отмены британских санкций против России.

"Он (Джонсон) сказал, что давление на Путина должно быть усилено как за счет дальнейших экономических мер, так и за счет предоставления военной помощи (Украине), чтобы гарантировать, что Россия полностью изменит свой курс", - пересказал СМИ слова Джонсона представитель британского премьера.

Высылка дипломатов

Сразу четыре европейские страны вчера, 29 марта, заявили о высылке российских дипломатов. Бельгия высылает 21 российского дипломата, Ирландия - 4 российских дипломатов, Чехия – 1 и Нидерланды - 17 российских дипломатов, сообщает российское агентство РБК.

МИД России назвал произволом решение властей Нидерландов выслать 17 российских дипломатов. Ведомство пообещало принять ответные меры.

Также Россия объявила персонами нон грата десять дипломатов из стран Балтии. Это - ответ на высылку российских дипломатов из Эстонии, Латвии и Литвы еще две недели назад.

ДНР о вхождении в состав России

Донецкая народная республика не исключает возможности войти в состав России. Однако этот вопрос будет рассмотрен после полного освобождения территории ДНР от националистов и ВСУ, заявил глава республики Денис Пушилин.

"ДНР решит вопрос о вхождении в состав России после освобождения всей республики", - заявил Пушилин. Его слова приводит telegram-канал штаба территориальной обороны ДНР, передает ura.news.

Руководители республик Донбасса ЛНР и ДНР в феврале нынешнего года попросили Россию признать их независимость. 22 февраля Россия признала Донецкую и Луганскую народные республики в тех границах, которые обозначены в их Конституциях.

Источник: asiaplustj.info