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Избившему администратора АЗС экс-милиционеру отказали в пересмотре дела

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- Александра Василькова
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Судебная коллегия Верховного суда по уголовным делам отказала в удовлетворении ходатайства фигуранта уголовного дела об избиении сотрудника АЗС о пересмотре уголовного дела по вновь открывшимся обстоятельствам. Об этом vb.kg сообщили в правозащитной организации "Справедливость".

Напомним, 2 августа 2019 года четверо человек напали 28-летнего администратора автозаправочной станции. Избиение попало на камеры видеонаблюдения. Среди нападавших был действующий милиционер - оперативный сотрудник Аксыйского РОВД Нурболот Курбанов.

Аксыйский районный суд по этому делу осудил всех четверых участников нападения к пяти годам колонии за хулиганство (статья 266 УК КР и тут же амнистировал "в честь 75-летия Победы и 10-летия Апрельской революции". Джалал-Абадский областной суд оставил в силе решение предыдущей инстанции по сроку наказания, но отказал в амнистии. Верховный суд посчитал верным решение суда первой инстанции.

Недавно стало известно, что Курбанов подал заявление на новое рассмотрение этого дела в Верховном суде - по вновь открывшимся обстоятельствам. Если бы ВС принял ходатайство экс-правоохранителя, то он смог бы полностью оправдаться и вернуться к работе в милиции.


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URL: https://www.vb.kg/416233
Теги:
права человека, правозащитники, Кыргызстан, Коалиция против пыток
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