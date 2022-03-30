В Бишкеке сегодня, 30 марта, прошла международная научно-практическая конференция "Наследие эпоса "Манас" и Чынгыза Айтматова – основа национальных ценностей", сообщает пресс-служба президента КР.

Перед участниками мероприятия выступил государственный секретарь Кыргызской Республики Суйунбек Касмамбетов, который отметил, что в научной конференции также участвуют видные научные деятели тюркского мира.

"Сегодня в ходе конференции мы проводим параллели между наследием эпоса "Манас" и творчеством Чынгыза Айтматова. Мы хотим через произведения Айтматова и выдержек из эпоса призвать мир к согласию, процветанию, толерантности и доброте. Ведь сам эпос "Манас" и произведения Айтматова являются огромным гуманитарным капиталом. В них есть все моменты жизнедеятельности человечества, начиная от тем мировой экономики, вопросов мировой безопасности и заканчивая проблемами экологии. То есть, охват безграничен. "Манас" и Айтматов имеют огромное идеологическое содержание", - отметил он.

Суйунбек Касмамбетов напомнил, что в тюркском мире эпос "Манас" и произведения Айтматова пользуются широкой популярностью.

"На сегодня в тюркском мире изданы и переизданы все произведения Чынгыза Айтаматова, все тома эпоса "Манас" и его отдельные эпизоды. Это для нас национальная гордость", - подчеркнул он.

В заключении мероприятия государственный секретарь Суйунбек Касмамбетов сообщил, что по итогам конференции издадут сборники, в которых будут отражены самые важные выдержки из выступлений на этой встрече.

В работе конференции также приняли участие доктор политических наук, профессор Жумагул Сааданбеков, академик Абдылдажан Акматалиев, академик Абдыганы Эркебаев и академик Осмонакун Ибраимов, а также видные ученые, эксперты, деятели культуры и журналисты.