MegaCom расширил территорию покрытия и ёмкость сети 4G по всему Кыргызстану

Государственный оператор сотовой связи MegaCom продолжает активное развитие сети по всему Кыргызстану. Проведённые в январе-марте 2022 года технические работы позволили улучшить качество связи и увеличить пропускную способность сетей 2G/3G/4G в семи областях и столице Кыргызской Республики.

Модернизация базовых станций в городах Баткен, Бишкек, Кант, Кара-Балта, Каракол, Кара-Куль, Кызыл-Кия, Нарын, Ош, Талас, Токмок, Узген, Чолпон-Ата, а также пгт. Орловка существенно увеличила пропускную способность 4G. В следующих сёлах также повышено качество связи и мобильного интернета сети четвертого поколения:

Ак-Терек, Бюргёндю, Джаны-Джер, Достук, Интернациональное, Кайтпас, Какыр, Кара-Суу, Кон, Кош-Добо, Кудук, Кулду, Маргун, Олагыш, Чек, Чон-Талаа Баткенской области; Ала-Бука, Арал, Благовещенка, Бюргёндю, Джаны-Дыйкан, Достук, Казарман, Кызыл-Джылдыз, Кыр-Джол Джалал-Абадской области; Бактуу-Долоноту, Кара-Джал, Кара-Ой, Кен-Суу, Кызыл-Орюк, Отуз-Уул, Тегизчил, Тору-Айгыр, Уч-Кайнар, Чон-Кызыл-Суу, Чон-Сары-Ой Иссык-Кульской области; Ак-Джар, Ак-Талаа, Большевик, Дыйкан, Кара-Суу, Кызыл-Джылдыз, Тендик, Терек-Суу Нарынской области; Ак-Булак, Ак-Таш, Араван, Аччи, Баш-Булак, Дароот-Коргон, Ден-Булак, Донуз-Тоо, Кара-Булак, Кашка-Суу, Кыргыз-Ата, Лаглан, Маданият, Нариман, Орке, Тээке, Шанкол Ошской области; Ак-Жар, Аманбаево, Джийде, Кек-Дебе, Кызыл-Адыр, ТаласЧон-Капка, Чымгент Таласской области; Ак-Бешим, Ак-Суу, Арал, Беловодское, Верхний Орок, Гидростроитель, Гроздь, Дружба, Кара-Дебе, Красная Речка, Кут, Мраморное, Мыкан, Новониколаевка, Новопавловка, Озерное, Первомайское, Советское, Степное, Терт-Кель, Чуй Чуйской области.

За счёт усовершенствования базовых станций улучшен сигнал сети 3G в городах Баткен, Бишкек, Джалал-Абад, Кант, Кара-Балта, Каракол, Кара-Куль, Кербен, Кок-Жангак, Кочкор-Ата, Кызыл-Кия, Майлуу-Суу, Ноокат, Ош, Сулюкта, Таш-Кумыр, Токмок, Узген, Чолпон-Ата, пгт. Кёк-Таш, Когой, Сары-Бээ, Токтогул, Шамалды-Сай, а также в сёлах:

Акимбек, Ак-Татыр, Ак-Терек, Алыш, Андарак, Баймаала, Бак, Бюргёндю, Валакиш, Говсувар, Джаны-Джер, Джин-Джиген, Достук, Жаны-Абад, Интернациональное, Искра, Кайрагач, Кайтпас, Какыр, Капчыгай, Караван, Кара-Джыгач, Кек-Тал, Кек-Талаа, Кек-Таш, Коммуна, Коммунизм, Кон, Кош-Добо, Кудук, Кулду, Курулуш, Лангар, Максат, Маргун, Марказ, Маяк, Мин-Орук, Ноогардан, Олагыш, Ондоруш, Орозбеково, Пульгон, Пылдырак, Таш-Кыя, Уч-Дебе, Учкун, Халмион, Чал-Таш, Чимген, Чон-Талаа, Эски-Оочу Баткенской области; Абдраимов, Айры-Там, Ак-Коргон, Ак-Тайлак, Ак-Там, Ала-Бука, Арал, Арсланбоб, Базар-Коргон, Баймак, Баймундуз, Бешик-Джон, Бирлешкен, Благовещенка, Бостон, Бюргёндю, Дёбёй, Дёш, Джазгак, Джараке, Достук, Жаны-Абад, Жаны-Айыл, Жаны-Акман, Жаны-Арык, Жаны-Джол, Жаны-Жер, Жар-Таш, Жаш-Ленин, Жениш, Жерге-Тал, Жон, Жоонкунгой, Жыл-Кол, Кагазды, Кажар, Кайырма, Кара-Алма, Кара-Джыгач, Кара-Суу, Катранкы, Кашкалак, Келте, Кичи-Бюргёндю, Кокандык, Колот, Коткор, Кочкор-Ата, Кош-Коргон, Кулукдобо, Курама, Курулуш, Кызыл-Ай, Кызыл-Ата, Кызыл-Багыш, Кызыл-Жар, Кызыл-Кыргызстан, Кызыл-Октябрь, Кызыл-Сенир, Кызыл-Токой, Кызыл-Туу, Массы, Мин-Орюк, Момбеково, Найман, Нарын, Ноошкен, Октябрьское, Олон-Булак, Ортонку-Арал, Орто-Сай, Орто-Токой, Орукту, Оруктусай, Падек, Первое Мая, Сайдыкум, Сакалды, Сары-Булак, Сары-Сыйя, Сары-Талаа, Сафедбулан, Сейит-Казы, Сузак, Таштак, Тёлёкё, Тенги, Терс, Турпак-Коргон, Тюрк-Абад, Ууру-Джар, Уч-Малай, Уч-Терек, Хаджир-Абад, Чангыр-Таш, Чарбак, Чек, Черемушки, Чертак-Таш, Чолок-Тума, Чон-Багыш, Чон-Курулуш, Шыдыр, Ызар, Эски-Массы Джалал-Абадской области; Ак-Булун, Ак-Чий, Ананьево, Баетовка, Балбай, Беловодское, Жол-Колот, Зындан, Кара-Ой, Кароол-Дебе, Кашат, Кереге-Таш, Кызыл-Кия, Кызыл-Орюк, Кызыл-Суу, Михайловка, Октябрь, Сары-Ой, Тамчы, Тору-Айгыр, Фрунзенское, Чырпыкты, Эшперова Иссык-Кульской области; Агартуу, Айбек, Ак-Булак, Ак-Джар, Ак-Кыя, Ак-Оргоо, Ак-Терек, Ак-Чабуу, Алтын-Кюрек, Араван, Арап, Арпа-Тектир, Аччи, Бабашуулу, Барын, Баш-Булак, Бексе-Джол, Бель, Бешмойнок, Большевик, Борбаш, Борко, Гайрат, Гузар, Ден-Булак, Жаны-Айыл, Жаны-Алай, Жаны-Арык, Жаны-Базар, Жаны-Ноокат, Жаны-Турмуш, Жар-Кышлак, Жаш, Жетим-Дебе, Жийде, Интернационал, Какыр, Калинина, Калматай, Камыр-Суу, Кара-Булак, Кара-Дыйкан, Караке, Каранай, Каратай, Кара-Тарык, Кара-Таш, Кашка-Джол, Кек-Джар, Кесов, Кетерме, Киров, Коджо-Арык, Коджоке, Кок-Бель, Коммунизм, Конурат, Кун-Элек, Курбу-Таш, Куршаб, Кызыл-Абад, Кызыл-Кошчу, Кызыл-Октябрь, Кызыл-Сарай, Кызыл-Сенгир, Кыргыз-Ата, Кысык-Алма, Маданият, Макаренко, Мурдаш, Мырза-Аке, Нариман, Насирдин, Октябрь, Осмон, Отуз-Адыр, Присавай, Савай, Сай, Сарыканды, Согонду, Старая Покровка, Таш-Булак, Таштак, Тельмана, Теолес, Токтогул, Учбай, Федорово, Чагыр, Чапаева, Чегеден, Чертик, Чеч-Дебе, Шанкол, Шералы, Ылай-Талаа, Ынтымак Ошской области; Чон-Капка Таласской области; Ак-Суу, Беловодское, Кут, Мыкан, Новопавловка, Озерное, Первомайское Чуйской области.

Модернизированы базовые станции MegaCom сети 2G в городах Баткен, Бишкек, Кызыл-Кия, Ош, Токмок, а также в сёлах:

Ак-Терек, Бюргёндю, Интернациональное, Кайтпас, Какыр, Кара-Суу, Кон, Кош-Добо, Кудук, Кулду, Максат, Ондоруш, Чон-Талаа Баткенской области; Благовещенка, Бюргёндю, Джаны-Дыйкан, Камыш-Башы, Кыр-Жол, Первое Мая, Садда Джалал-Абадской области; Кара-Ой, Чон-Сары-Ой Иссык-Кульской области; Ак-Терек, Араван, Аччи, Камыр-Суу, Кара-Булак, Керкидан, Керме-Тоо, Кок-Бель, Маданият, Сырт Ошской области; Ак-Суу, Верхний Орок, Кут, Новопавловка, Первомайское, Сокулук, Чуй Чуйской области.

Со вводом в эксплуатацию дополнительного оборудования доступ к связи 4G получили абоненты MegaCom, проживающие в сёлах Булак-Башы, Кольцо, Максат, Чет-Кызыл Баткенской области и Байзак Иссык-Кульской области.

Новые базовые станции стандарта 3G появились в пгт. Кетмен-Тёбё, Кызыл-Жар, а также сёлах:

Беджей, Достук, Калача, Мин-Булак, Ынтымак Баткенской области; Бууракан, Достук, Жар-Таш, Кара-Булак, Кара-Джыгач, Кара-Тектир, Карачолок, Кашка-Терек, Конур-Огюз, Кош-Таш, Кызыл-Капчыгай, Кызыл-Озгёрюш, Кызыл-Ураан, Мазар-Булак, Ничкесай, Терек-Суу, Торкент, Чеч-Дёбё, Чон- Арык, Шайык Джалал-Абадской области; Боз-Булун, Кёк-Дёбё Иссык-Кульской области; Адыр, Ак-Терек, Алчалы, Бабыр, Жаны-Жол, Жар-Коргон, Жийде, Жылкол, Калта, Кызыл-Дыйкан, Кызыл-Туу, Осор, Тогуз-Булак, Чимбай, Шаркыратма, Эрдик, Яссы, Ятан Ошской области.

Также введены в эксплуатацию базовые станции стандарта 2G в сёлах Булак-Башы, Кара-Шоро, Кольцо Баткенской области.

Информацию о зоне охвата сети можно получить на официальном сайте MegaCom в онлайн-режиме благодаря Интерактивной карте покрытия. С её помощью легко отследить уровень сигнала ближайших базовых станций, а также узнать о 2G, 3G и скоростном 4G-покрытии.

Напоминаем, что абоненты MegaCom могут направлять свои пожелания относительно населённых пунктов, где имеется необходимость в усилении покрытия сети, связавшись с Контакт-центром по номеру *500, через WhatsApp по номеру +996 999 500 000 или в Telegram.