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Вакцинация не нарушает пост мусульман

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- ВБ
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Люди, которые держат пост орозо могут быть вакцинированы. Так как прививка не нарушает пост. Об этом сообщают в Республиканском штабе по борьбе с COVID-19 со ссылкой на Духовное управление мусульман Кыргызстана (ДУМК).

Согласно их сообщению, если у человека тяжелая форма коронавирусной инфекции, то ему разрешается не держать пост.

Также можно прервать пост если человеку необходимо время от времени принимать лекарства в течение дня. Пост можно держать или продолжить, как только больной полностью выздоровеет.

В ДУМК отметили, что в любом состоянии человек должен проконсультироваться у своего лечащего врача.

Напомним, что месяц Рамазан в Кыргызстане начинается со 2 апреля.


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URL: https://www.vb.kg/416245
Теги:
ислам, религия, вакцинация
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