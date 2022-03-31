Почему женщины Бишкека, практически, перестали ходить по городу на каблуках

Некоторые отрезки тротуаров столицы напоминают планету в кратерах вулканов. Может, оттого и люди чувствуют себя инопланетянами в собственном городе?

Обратите внимание, что женщины Бишкека, практически, перестали ходить по городу на каблуках. Мода, скажете вы: надел кроссовочки - и в тренде? Да нет - на таких дорогах можно и каблуков лишиться, и здоровья.

Например, остановка на Моссовете и отрезок от Моссовета до Токтогула. Аллея пролегает мимо целого ряда магазинчиков, авиакасс, кафе, оптик - и все идут, спотыкаясь. Другой пример: убитая плитка на пересечении Ибраимова - Боконбаева - у банка!

Некачественная плитка, погода - это все они виноваты? Других виноватых нет. А как же те, кто делал эту плитку, укладывал ее, кто, наконец, подписал акты о приемке работы? Их совесть не мучит за халтуру?