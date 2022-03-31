Погода
$ 85.43 - 87.63
€ 98.87 - 100.87

Ожидаются ли сильные землетрясения в Кыргызстане? Мнение эксперта

201  0
- Нина Ничипорова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Кыргызстан, как и вся Центральная Азия, является сейсмически активной территорией и находится в зоне повышенного сейсмического риска.

Тем более что по прогнозу некоторых ученых, в ближайший год во всех сейсмически опасных регионах мира ожидается рост числа землетрясений, в том числе сильных. И вопросы сейсмической защиты и разработки эффективных методов раннего оповещения о землетрясениях для нас всегда были актуальными.

Болот Дуйшеналиевич, можно заблаговременно преду-предить население о предстоящем землетрясении и что нас ожидает в плане новых сейсмических событий? - с таким вопросом "Вечерка" обратилась к содиректору Центральноазиатского института прикладных исследований Земли, кандидату геолого–минералогических наук Болоту Молдобекову.

- Напрямую наш институт не занимается прогнозами землетрясений. Мы исследуем вопросы геокатастроф, создаем системы раннего предупреждения о землетрясении и быстрого реагирования.

В настоящее время системы раннего предупреждения рассматриваются в качестве важного компонента управления рисками и смягчения их последствий в регионах, подверженных различным стихийным бедствиям. Примерами являются системы раннего предупреждения о землетрясениях, которые в настоящее время работают в таких странах, как Япония, Мексика, Тайвань, и других.

Центральная Азия - регион, известный резко континентальным климатом, высокими горами с многочисленными реками и маловодными пустынями. Высокая тектоническая активность приводит к разрушительным землетрясениям с катастрофическими последствиями. Оползни, обвалы, сели, наводнения, засухи являются неотъемлемой частью этого края. В результате активизации и развития этих процессов страдают люди, нарушается инфраструктура. Поэтому создание сетей мониторинга, которые бы отслеживали опасные явления в режиме, близком к реальному времени, жизненно необходимо для расположенных в данном регионе государств.

Что это за системы?

- В рамках одного из наших проектов на территории Кыргызской Республики установлено 18 станций сильных движений, которые работают в режиме реального времени. В настоящее время в институте ведутся работы по доработке и настройке специализированного программного обеспечения для обработки реальных потоков данных для раннего оповещения и быстрого реагирования, а также мониторинга состояния зданий подобно созданной для Индонезии системе раннего оповещения о цунами. Регистрация сейсмической волны ближайшими станциями позволяет вычислить местоположение и магнитуду сильного сейсмического события и спрогнозировать время прихода разрушительной волны и интенсивность колебаний грунта в городах Бишкеке и Оше.

Кстати, Бишкек является испытательным полигоном в Центральной Азии для разработки как региональной, так и локальной систем раннего предупреждения. Система раннего предупреждения подсчитывает, за сколько секунд разрушительная волна достигнет населенного пункта, и сообщит об этом времени. Например, после суусамырского землетрясения 1992 года сейсмическая волна достигла территории Бишкека через 20 секунд. Ысык–Атинский разлом расположен намного ближе к Бишкеку. И если сильное землетрясение произойдет на этом разломе, то в зависимости от того, на каком его участке будет расположен очаг, разрушительная волна дойдет до Бишкека за 2–8 секунд.

Безусловно, это время очень незначительное, но все же и оно позволяет отключить системы электро– и газоснабжения, горячего водоснабжения, чтобы меньше было последствий катастрофы. Современные технологии позволяют также оповестить население через мобильные сети, а также включить сигнал тревоги.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/416250
Теги:
землетрясение, Бишкек
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  