Ожидаются ли сильные землетрясения в Кыргызстане? Мнение эксперта

Кыргызстан, как и вся Центральная Азия, является сейсмически активной территорией и находится в зоне повышенного сейсмического риска.

Тем более что по прогнозу некоторых ученых, в ближайший год во всех сейсмически опасных регионах мира ожидается рост числа землетрясений, в том числе сильных. И вопросы сейсмической защиты и разработки эффективных методов раннего оповещения о землетрясениях для нас всегда были актуальными.

Болот Дуйшеналиевич, можно заблаговременно преду-предить население о предстоящем землетрясении и что нас ожидает в плане новых сейсмических событий? - с таким вопросом "Вечерка" обратилась к содиректору Центральноазиатского института прикладных исследований Земли, кандидату геолого–минералогических наук Болоту Молдобекову.

- Напрямую наш институт не занимается прогнозами землетрясений. Мы исследуем вопросы геокатастроф, создаем системы раннего предупреждения о землетрясении и быстрого реагирования.

В настоящее время системы раннего предупреждения рассматриваются в качестве важного компонента управления рисками и смягчения их последствий в регионах, подверженных различным стихийным бедствиям. Примерами являются системы раннего предупреждения о землетрясениях, которые в настоящее время работают в таких странах, как Япония, Мексика, Тайвань, и других.

Центральная Азия - регион, известный резко континентальным климатом, высокими горами с многочисленными реками и маловодными пустынями. Высокая тектоническая активность приводит к разрушительным землетрясениям с катастрофическими последствиями. Оползни, обвалы, сели, наводнения, засухи являются неотъемлемой частью этого края. В результате активизации и развития этих процессов страдают люди, нарушается инфраструктура. Поэтому создание сетей мониторинга, которые бы отслеживали опасные явления в режиме, близком к реальному времени, жизненно необходимо для расположенных в данном регионе государств.

Что это за системы?

- В рамках одного из наших проектов на территории Кыргызской Республики установлено 18 станций сильных движений, которые работают в режиме реального времени. В настоящее время в институте ведутся работы по доработке и настройке специализированного программного обеспечения для обработки реальных потоков данных для раннего оповещения и быстрого реагирования, а также мониторинга состояния зданий подобно созданной для Индонезии системе раннего оповещения о цунами. Регистрация сейсмической волны ближайшими станциями позволяет вычислить местоположение и магнитуду сильного сейсмического события и спрогнозировать время прихода разрушительной волны и интенсивность колебаний грунта в городах Бишкеке и Оше.

Кстати, Бишкек является испытательным полигоном в Центральной Азии для разработки как региональной, так и локальной систем раннего предупреждения. Система раннего предупреждения подсчитывает, за сколько секунд разрушительная волна достигнет населенного пункта, и сообщит об этом времени. Например, после суусамырского землетрясения 1992 года сейсмическая волна достигла территории Бишкека через 20 секунд. Ысык–Атинский разлом расположен намного ближе к Бишкеку. И если сильное землетрясение произойдет на этом разломе, то в зависимости от того, на каком его участке будет расположен очаг, разрушительная волна дойдет до Бишкека за 2–8 секунд.

Безусловно, это время очень незначительное, но все же и оно позволяет отключить системы электро– и газоснабжения, горячего водоснабжения, чтобы меньше было последствий катастрофы. Современные технологии позволяют также оповестить население через мобильные сети, а также включить сигнал тревоги.