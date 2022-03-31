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МЧС распространило штормовое предупреждение до 2 апреля

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- Наталья Крайнова
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В Кыргызстане МЧС распространило штормовое предупреждение в связи с ожидаемыми осадками и с повышением температуры 30 марта по 2 апрель в горных районах и на автодорогах ожидается сход снежных лавин.

Пресс-центр МЧС сообщает опасные участки дорог:

  1. Бишкек-Ош 121-138км (перевал Тоо-Ашуу), 198-255км (перевал Ала-Бель, ущелье Чычкан),
  2. Суусамыр-Талас-Тараз 1-14км (перевал Өтмөк ),
  3. Ала-Бука-Каныш-Кыя 68-76, 84-92км (перевал Чапчыма),
  4. Красная Горка-Ак-Таш 1-4км, Мырза-Аке-Кара-Кулжа-Алайкуу 74-95км,
  5. Ош-Сары-Таш-Эркештам 160-179км (перевал Талдык),
  6. Сары-Таш-Дароот-Коргон-Карамык 136-137км (село Батман-Көл),147-150км (село Кара-Тейит),
  7. Бишкек-Нарын-Торугарт 289-305км (перевал Долон, ущелье Кара-Үңкүр),
  8. Казарман-Актал-Чат 42-44км (участок Ийри-Суу), 60-94км (перевал Кара-Гоо),
  9. Каракол- Энильчек 45-48, 65-90км (перевал Чон-Ашуу)
  10. Барскоон-Ак-Шыйрак 52-68км (перевал Сөөк)

На этих участках ожидается сход снежных лавин, снежные заносы, снежный накат и гололедные явления.

На автодорогах при проезде лавиноопасных участков необходимо строго соблюдать дистанцию между транспортными средствами 500 метров.


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URL: https://www.vb.kg/416253
Теги:
лавина, штормовое предупреждение, МЧС
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