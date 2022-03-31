Минсельхоз: Риск хищения устаревших пестицидов сведен к минимуму

Департамент химизации, защиты и карантина растений Министерства сельского хозяйства Кыргызстана дал пояснение относительно выступления депутата Султанбая Айжигитова на пленарном заседании Жогорку Кенеша 30 марта.

Во времена СССР проблему уничтожения запрещенных и устаревших пестицидов пытались решить путем их захоронения в так называемых ядомогильниках. В 1973-м и 1980-х годах в Сузакском районе Джалал-Абадской области в могильнике "Сузак-А" было захоронено около 2000 тонн, в могильнике "Сузак-Б" - около 1000 тонн устаревших пестицидов. В ядомогильнике в урочище Кургак-Укок села Кочкор Нарынской области захоронено 850 тонн устаревших пестицидов.

В 1990-х годах и до конца 2000-х годов в двух могильниках, расположенных в Сузакском районе, отмечались факты вскрытия саркофагов и хищения устаревших пестицидов. Затем эти пестициды продавались в основном на рынках соседних стран - тогда был большой спрос на старые пестициды против вредителей хлопчатника (паутинный клещ, хлопковая совка, тли). Этот факт усугублялся тем, что в то время ассортимент пестицидов был невелик и цены на них были не по карману большинству фермеров.

С того времени на вышеуказанных могильниках проделаны определенные работы.

Могильник "Сузак-А" находится в Сузакском районе Джалал-Абадской области на территории Кара-Алминского лесхоза. Размер могильника 160х70 метров (примерно 1,2 гектара). В 2013 году под координацией ГАООСЛХ проведены работы по снижению экологических рисков. Установлено ограждение, по периметру сооружены дренажные рвы, саркофаги с ядохимикатами накрыты водонепроницаемой пленкой и засыпаны грунтом, построен домик сторожа, установлена солнечная электростанция. Работы проводили: Нидерландская НПО "Милиеконтакт Интернешнл", международное НПО "Грин Кросс-Швейцария", Кыргызские НПО "Экоис" и "Грин Лайт". Финансировала Программа малых грантов.

Могильник "Сузак-Б" находится в Сузакском районе Джалал-Абадской области на территории Кызыл-Туйского айылного округа. Размер могильника 160х30 метров (примерно 0,5 гектара). В 2015 году под координацией ГАООСЛХ проведены работы по снижению экологических рисков. Восстановлено ограждение, установлены ворота, по периметру сооружены дренажные рвы, саркофаги накрыты водонепроницаемой пленкой и засыпаны грунтом, установлен домик сторожа, солнечная электростанция, система видеонаблюдения. Финансировал ЮНЭП в рамках проекта "Представление и увеличение устойчивых альтернатив ДДТ для контроля над трансмиссивными болезнями в странах Южного Кавказа и Центральной Азии" (проект ДДТ) GEF/UNEP.

Исходя из вышеизложенного, департамент химизации, защиты и карантина растений сообщает, что в настоящее время в связи с отсутствием доступа к указанным ядомогильникам риски вскрытия и хищения устаревших пестицидов сведены к минимуму.

Также в настоящее время на рынке пестицидов представлен большой ассортимент. Цены приемлемы для основной массы фермеров. Нет необходимости хищения устаревших пестицидов в указанных могильниках.

Следует отметить, что в настоящее время Министерством природных ресурсов и экологии с заинтересованными министерствами и ведомствами в рамках проекта ГЭФ "Демонстрация нетепловой обработки отходов, содержащих ДДТ в странах Центральной Азии (Кыргызская Республика и Таджикистан)" (GEF ID 9421) изучаются методы нетепловой обработки СОЗ и выбор метода для Кыргызстана. В результате проекта планируется уничтожить экологически безопасным нетермическим способом (без сжигания) устаревшие и СОЗ-пестициды в могильниках "Сузак А" и "Сузак Б". Проект финансируется ГЭФ.

В рамках данного проекта в 2018 году были отобраны пробы с указанных двух могильников, в Нидерландах проведены лабораторные исследования (анализы). Запланирована работа по повышению осведомленности среди общин, расположенных вблизи мест повышенного риска.

С 2021 года в рамках проекта ФАО и ГЭФ "Управление жизненным циклом пестицидов и ликвидация СОЗ-пестицидов в странах Центральной Азии и Турции", GCP/SEC/011/GFF, проводится детальная инвентаризация (выявление количественного и качественного состава) могильников и складов устаревших и СОЗ-пестицидов по всей республике.

Цель проекта – в сокращении выбросов СОЗ (стойкие органические загрязнители) и загрязненных участков и укреплении потенциала в области экологически обоснованного регулирования пестицидов.