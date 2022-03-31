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Садыр Жапаров сегодня наблюдает за тактическим учением "Калкан-2022"

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- Анастасия Карелина
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В Иссык-Кульской области сегодня проходит специальное тактическое учение "Калкан-2022" с использованием ударных беспилотников "Байрактар". За его ходом наблюдает президент Кыргызстана, Главнокомандующий вооруженными силами страны. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Учение проходит на базе центра "Эдельвейс" Министерства обороны в Балыкчы. Его цель – отработка слаженности действий силовых структур Кыргызстана по уничтожению условного противника, совершившего прорыв на участке государственной границы.

В учении принимают участие подразделения ГКНБ, Министерства обороны, МЧС и МВД.

Впервые в истории Вооруженных сил Кыргызской Республики в ходе учения будут применены ударные БПЛА "Байрактар ТБ-2", находящиеся на вооружении Пограничной службы ГКНБ. Они были закуплены в 2021 году на средства республиканского бюджета.


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URL: https://www.vb.kg/416266
Теги:
Иссык-Кульская область, президент, учения, Вооруженные силы, Садыр Жапаров
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