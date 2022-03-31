Диетолог назвала продукт, снижающий риск развития рака

Врач-диетолог, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург в эфире программы "О самом главном" на канале "Россия 1" назвал продукт, снижающий риск развития рака. По его словам, таким свойством обладает куркума.

По словам специалиста, профилактическое действие против онкологических заболеваний куркумы научно доказано.

"Когда стали исследовать связи между теми или иными заболеваниями и образом питания, вдруг оказалось, что люди, использующие большое количество куркумы, реже болеют онкозаболеваниями", - заявил он.

Доктор пояснил, что употребление куркумы предотвращает развитие рака толстой и прямой кишки, рака предстательной железы, а также рака молочных желез. Специя содержит вещество куркумин, которое имеет противораковое свойство.

"Стали показывать эффекты куркумина уже непосредственно в лабораториях и находили прямые эффекты, что куркумин возвращает опухолевой клетке чувствительность, после чего она сама себя убивает", - отметил врач.