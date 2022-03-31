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Российский бренд одежды привлек к рекламе модель с пышными формами

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- Наталья Крайнова
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Российский бренд женской и мужской одежды 12storeez показал новую рекламную кампанию с участием плюс-сайз-моделей. Об этом сообщает Лента.ру со ссылкой на Telegram-канале дизайнера Ирины Голомаздиной.

Известно, что марка представила покупателям коллекцию вещей из селвидж денима (плотно сплетенная джинсовая ткань, которая производится с помощью традиционных ткацких станков).

Новинки представили модели с разными типами фигур, в том числе полные манекенщицы. Так, одну из участниц съемки запечатлели топлес боком к фотографу в голубых джинсах с завышенной линией талии.


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URL: https://www.vb.kg/416274
Теги:
мода, Россия, швейная отрасль
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