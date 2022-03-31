В Бишкеке состоялась церемония запуска 7 фазы программы CADAP

В кыргызской столице прошла церемония официального запуска 7 фазы Программы по предотвращению распространения наркотиков в Центральной Азии (CADAP). Об этом сообщает пресс-служба МВД.

Целью мероприятия был обзор текущей фазы, основных целей и ожидаемых результатов, а также определение приоритетных и совместных действий на региональном уровне.

"Считаем целесообразным максимально использовать потенциал Программы CADAP, который заключается в создании механизмов сотрудничества и взаимодействия компетентных органов как внутри страны, так и государств-участников Программы и Европейского Союза", - сказал заместитель министра внутренних дел Кыргызской Республики Нурбек Абдиев.

Заместитель посла ЕС в Кыргызстане Раймондс Вингрис отметил, что вопросы безопасности и стабильности остаются приоритетными направлениями новой Стратегии ЕС по Центральной Азии. По его словам, Европейский союз будет искать дальнейшие пути укрепления сотрудничества с регионом в сфере борьбы с организованной преступностью, незаконным ввозом мигрантов, торговлей людьми и контрабандой наркотических средств.

В мероприятии приняли участие представители основных ведомств бенефициаров программы и других партнеров – посольств стран Центральной Азии и государств-членов ЕС, а также международных организаций, реализующих проекты в области безопасности и борьбы с наркотиками.