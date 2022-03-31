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В Таласе в сфере энергетики возмещен ущерб, причиненный государству

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- Анастасия Карелина
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Прокуратурой Таласской области завершено расследование уголовного дела по факту недоучета электроэнергии, поставляемой по высоковольтным сетям к крупному промышленному потребителю. Об этом сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры.

Следствие установило, что из-за халатности должностных лиц Таласской высоковольтной электросетевой компании при реконструкции на подстанции "Чат-Базар", связанной с монтажом и наладкой энергооборудования, государству был причинен ущерб в размере 5 миллионов 475 тысяч 34 сома 52 тыйынов.

В результате принятых в ходе следствия мер причиненный ущерб возмещен в полном объеме. Ответственные работники предприятия О.А.П. и О.А.С. привлечены к ответственности.


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URL: https://www.vb.kg/416283
Теги:
Генеральная прокуратура, Электрические станции, возмещение ущерба
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