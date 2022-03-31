Чингиз Айтмурзаев осужден за мошенничество и подозревается в хищении

Согласно данным информационного портала судебной системы Кыргызстана, в начале марта текущего года Бишкекский городской суд вынес обвинительный приговор по делу о мошенничестве в отношении бывшего заместителя гендиректора ОсОО "Газпром нефть Азия" по оптовым продажам Чингиза Айтмурзаева и приговорил последнего к 5 годам заключения с выплатой штрафа и ущерба потерпевшей.

В частности, бывший замглавы ОсОО "Газпром нефть Азия" признан виновным по статье 204 УК КР ("Мошенничество в особо крупном размере"), согласно которой он занял у потерпевшей крупную сумму денег и затем попытался присвоить их различными ухищрениями, несмотря на наличие всех подтверждающих документов.

Кроме этого, стало известно, что МВД на сегодняшний день в отношении Чингиза Айтмурзаева возбуждено второе уголовное дело, но уже по факту хищения продукции в особо крупном размере.