Торохану Жунусбекову дали должность в мэрии Бишкека

Торохан Жунусбеков возглавил Бишкекское агентство ритуальных услуг (БАРУ). Об этом сообщили источники в мэрии Бишкека.

Напомним, в октябре 2020 года активист Торохан Жунусбеков заявил о своем намерении стать мэром Бишкека.

- У меня не было мысли становится мэром, но когда Суракматов и Тюлеев попытались произвести контрреволюцию, мы вышли на митинг и движение "Мекенчил" предложило мою кандидатуру, - сказал он тогда.

Он также заявлял, что встречался с и.о. Президента Садыром Жапаровым, который одобрил его кандидатуру в качестве градоначальника столицы.

Позже ему дали должность советника директора сотовой компании "Мегаком".