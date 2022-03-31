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Торохану Жунусбекову дали должность в мэрии Бишкека

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- Карыпбай кызы Толгонай
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Торохан Жунусбеков возглавил Бишкекское агентство ритуальных услуг (БАРУ). Об этом сообщили источники в мэрии Бишкека.

Напомним, в октябре 2020 года активист Торохан Жунусбеков заявил о своем намерении стать мэром Бишкека.

- У меня не было мысли становится мэром, но когда Суракматов и Тюлеев попытались произвести контрреволюцию, мы вышли на митинг и движение "Мекенчил" предложило мою кандидатуру, - сказал он тогда.

Он также заявлял, что встречался с и.о. Президента Садыром Жапаровым, который одобрил его кандидатуру в качестве градоначальника столицы.

Позже ему дали должность советника директора сотовой компании "Мегаком".


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URL: https://www.vb.kg/416286
Теги:
мэрия, назначение, Бишкек
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