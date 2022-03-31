Султан Раев стал генеральным секретарем ТЮРКСОЙ

Кыргызский писатель и драматург Султан Раев стал генеральным секретарем Международной организации культуры тюркоязычных народов ТЮРКСОЙ. Об этом сегодня заявил министр культуры, информации, спорта и молодежной политики Азамат Джаманкулов.

По его словам, решение было оглашено на специальном заседании ТЮРКСОЙ в турецком городе Бурса. Кандидатура Султана Раева утверждена решением министров культуры государств-членов ТЮРКСОЙ.

Отметим, бывшим генеральным секретарем организации был бывший министр культуры Казахстана Дюсен Касеинов.