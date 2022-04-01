После COVID грозит туберкулез?

Март традиционно считается месячником борьбы с туберкулезом, с которым человечество борется с момента открытия палочки Коха - с 1882 года. Еще 50 лет назад казалось, что победа уже близка. Но, увы. Новые проблемы в схватке создала коронавирусная инфекция. О проблемах профилактики, диагностики и лечения туберкулеза в нашей стране "Вечерка" беседует с научным руководителем хирургии внелегочного туберкулеза Национального центра фтизиатрии, доктором медицинских наук Касымбеком МУКАНБАЕВЫМ.

Касымбек Муканбаевич, вы работаете в этой службе более 50 лет. Есть мнение, что службу фтизиатрии в нашей стране сегодня развалили. Что скажете?

- Это неверное мнение. Хотя проблем, конечно, много. Заболеваемость снижается, и эта устойчивая положительная динамика сохраняется на протяжении нескольких лет с 2016 года. Лучшие показатели прошлого века были в 1990 году. А потом пошел рост. И это было связано с социальными проблемами - с распадом Союза, со снижением уровня жизни и контроля над туберкулезом. Не случайно же он считается острой медико–социальной проблемой.

Она в приоритетах руководства нашей страны. Разработана Национальная программа по борьбе с туберкулезом, которая каждый год обновляется в зависимости от вызовов, которые ставит эта серьезная болезнь. Практикуется многосекторальный подход в борьбе с коварной палочкой.

Как вы считаете, амбулаторное лечение туберкулеза себя оправдало?

- Программа ВОЗ DOTS - амбулаторного контролируемого лечения - поддержала службу. Был сложный период в нашей стране, когда государство не могло в необходимом количестве обеспечивать больных препаратами. Именно по этой системе в страну стали поступать необходимые препараты и внедряться новые методы диагностики и лечения. Амбулаторное лечение проходят впервые выявленные больные с закрытой формой туберкулеза. Внедрено оно в интересах и самих пациентов, и здравоохранения. Больных, у которых открытая форма, которые выделяют инфекцию, естественно, госпитализируют.

В Кыргызстане работает уже программа DOTS–6. И мы усиливаем и развиваем это направление. Контроль за приемом препаратов, безусловно, имеет огромное значение. Человек приходит в ЦСМ и под контролем медсестры принимает их.

Пандемия коронавируса повлияла на ситуацию с заболеваемостью туберкулезом?

- Безусловно. Туберкулез, как и многие заболевания, ушел на второй план. Прослеживается тенденция: ковид идет на снижение, а эта болезнь, наоборот, вверх. Основная причина - недовыявление больных с туберкулезом. В условиях пандемии и связанных с ней ограничений в передвижении своевременно не все носители палочки Коха прошли флюорографическое обследование. Возможно, под маской коронавируса у больных был туберкулез, но они не обращались к медикам, лечились сами, и болезнь могла прогрессировать.

У нас распространен так называемый латентный туберкулез, когда встреча организма с микобактерией произошла много лет назад. Человек может даже не знать, что имеет эту латентную инфекцию. Микобактерия умеет приспосабливаться к окружающей среде, к лекарствам. До поры до времени она себя ничем не выдает, так сказать, сидит взаперти под контролем иммунитета. Проснуться может в неблагоприятный момент. Это очень коварная штука.

Не исключено, что коронавирус мог спровоцировать активизацию латентной формы. Ученые считают, что на фоне распространения коронавируса миру грозит новая эпидемия - туберкулеза. И к этому надо быть готовыми, иными словами, успокаиваться по поводу туберкулеза рано.

Как насчет смертности от этого недуга?

- Он уносит немало жизней. Туберкулез - управляемая инфекция. Но смертность высокая за счет появления тяжелых форм туберкулеза, в том числе внелегочного, среди людей с множественной лекарственной устойчивостью к заболеванию. У нас лежат больные, у которых болезнь поразила не один, а сразу несколько органов. И спасти их весьма проблематично.

Все это связано с несвоевременным обращением к врачам. Надо улучшать, считаю, и диагностику. Если диагностика легочного туберкулеза в стране на высоком уровне, то с внелегочным не все так замечательно.

То есть миру, и в частности Кыргызстану, вряд ли удастся достичь цели, поставленной ВОЗ: победить туберкулез к 2030 году?

- Впервые туберкулез открыл немецкий ученый Кох в 1882 году. В 1982–м - к столетию этого события - обещали туберкулез победить. Но этого не случилось. Наши статданные за 2020–й показывают, что на сто тысяч населения приходится почти 79 случаев заболевания. По стандартам ВОЗ должно быть не более десяти. Более того, в нынешнем столетии все больше обостряется проблема туберкулеза с множественной лекарственной устойчивостью (МЛУ), в том числе в Кыргызстане.

Как правило, выявляется она у пациентов, которые бросили лечение на полпути, у наркоманов, ВИЧ–инфицированных. Люди с такой формой заболевания должны лечиться длительно, до двух лет. Поэтому они долго остаются заразными, соответственно, число людей, которых они могут заразить, увеличивается. Конечно, и эту проблему мы постепенно решаем. Тем более препараты для лечения такой формы, которые, кстати, очень дорогие, в стране есть.

Но в последнее время чаще стали выявляться впервые обнаруженные пациенты с уже МЛУ, которые могли заразиться именно от страдающих этой формой. И потом, как известно, туберкулез тоже мутирует. Приходится порой подбирать препараты, к которым у человека нет лекарственной устойчивости.

Кстати, есть вакцина против туберкулеза?

- Еще в роддоме практически всем делают прививку БЦЖ. И поэтому заболеваемость среди детей низкая. Но сегодня от вакцинации против туберкулеза население тоже необдуманно отказывается. Но надо родителям понять наконец, что прививка спасет их ребенка от тяжелой формы туберкулеза. И не надо будет лечить его несколько месяцев в больнице.

Что, на ваш взгляд, может улучшить службу?

- Она, и в частности наш центр, нуждается в оснащении современным оборудованием: в компьютерных томографах, торакоскопах, лапароскопах, смотровых и операционных цистоскопах. Сейчас мы чаще стали диагностировать туберкулез брюшной полости. Для точной диагностики необходимы эндоскопические аппараты. Нужны даже хирургические инструменты - от скальпеля до зажимов, не говоря о современных аппаратах для сшивания швов. Существует крылатое выражение: "Надо работать с энтузиазмом, а не на энтузиазме". Им одним не победить коварную палочку.

На периферии не хватает молодых специалистов. Работают врачи старшего поколения, которые посвятили всю жизнь этой службе. Молодежь на периферию заманить непросто, да и желающих стать фтизиатром среди них немного.

Какие советы дадите людям, чтобы не заразиться туберкулезом?

- Укрепляйте иммунитет, ведите здоровый образ жизни и регулярно проходите диагностическое обследование - флюорографию. И не надо думать: мол, у меня этого не будет. К сожалению, никто не застрахован. Риск есть всегда - на улице, на работе, в транспорте. И хотел бы предостеречь еще от одного мифа: туберкулез якобы наследственная болезнь. Нет, это бактериальная инфекция, передаваемая воздушно–капельным путем.