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В Узбекистане врачам и медсестрам разрешили носить хиджаб

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В Узбекистане работникам системы здравоохранения разрешили носить хиджаб и другие культовые одеяния, сообщают СМИ.

Напомним, что в июле прошлого года президент Узбекистана подписал закон "О свободе совести и религиозных организациях" в новой редакции. В рамках этого документа в Узбекистане разрешили носить хиджаб и другие культовые одеяния в общественных местах.

При этом требования к одежде работников государственных организаций и учреждений, в том числе в сфере здравоохранения и образования, до сих пор регулируются внутренними актами этих учреждений.

Сегодня депутат Расул Кушербаев сообщил, что министр здравоохранения подписал приказ, которым снял запрет на ношение хиджаба и других культовых одеяниях медицинскими работниками. Этот запрет был введен в 2016 году.


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URL: https://www.vb.kg/416290
Теги:
здравоохранение, Узбекистан, хиджаб
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