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Нежелание иметь детей может быть обусловлено генетикой

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- Анастасия Карелина
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Новое исследование британских ученых говорит о том, что нежелание некоторых людей иметь детей может быть обусловлено генами. Их генетические вариации не хотят потомства, но при этом вовсе не делают их бесплодными. Вместо этого они подталкивают человека к одиночеству. Об этом пишет DailyMail.

Ученые проанализировали данные 340 925 человек в возрасте от 39 до 73 лет и обнаружили, что определенные генетические вариации были связаны с бездетностью, причем преимущественно у мужчин. Эти вариации влияли, в том числе, на когнитивные и поведенческие черты, которые снижают шансы найти партнера. Люди с таким генетическим профилем, как правило, меньше зарабатывают и реже получат высшее образование.

Однако специалисты подчеркивают, что генами объясняется лишь небольшая доля среди бездетных людей. Гораздо более важную роль играет осознанный выбор человека.


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URL: https://www.vb.kg/416291
Теги:
Великобритания, дети, наука, в мире
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