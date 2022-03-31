Нежелание иметь детей может быть обусловлено генетикой

Новое исследование британских ученых говорит о том, что нежелание некоторых людей иметь детей может быть обусловлено генами. Их генетические вариации не хотят потомства, но при этом вовсе не делают их бесплодными. Вместо этого они подталкивают человека к одиночеству. Об этом пишет DailyMail.

Ученые проанализировали данные 340 925 человек в возрасте от 39 до 73 лет и обнаружили, что определенные генетические вариации были связаны с бездетностью, причем преимущественно у мужчин. Эти вариации влияли, в том числе, на когнитивные и поведенческие черты, которые снижают шансы найти партнера. Люди с таким генетическим профилем, как правило, меньше зарабатывают и реже получат высшее образование.

Однако специалисты подчеркивают, что генами объясняется лишь небольшая доля среди бездетных людей. Гораздо более важную роль играет осознанный выбор человека.