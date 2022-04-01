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Посольство Германии провело презентацию эпоса "Манас" на немецком языке

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- Нина Ничипорова
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Презентация эпоса "Манас" на немецком языке, проведенная посольством Германии в Кыргызстане, стала большим событием в отношениях наших стран. Тем более в год 30-летия установления дипломатических отношений.

Об этом говорили деятели культуры, послы, политики, пришедшие в немецкий зал библиотеки имени Баялинова. Как отметила экс-президент Роза Отунбаева, издание эпоса "Манас" на немецком языке в юбилейный год установления дипотношений – символическое событие. Ибо ничто так не сближает народы, как познание культуры, традиций друг друга.

"В такое сложное время раздоров, трений, проблем, в котором мы сегодня живем, "Манас" призывает всех нас к объединению. И уверена, что когда в Германии будут читать наш эпос, люди почувствуют это, больше узнают о нашем мужественном народе, который жил на Алтае и переселился на Тянь-Шаньские горы", - сказала vb.kg учредитель международного общественного фонда "Инициатива Розы Отунбаевой".

Как призналась Роза Отунбаева, она никогда не акцентировала внимание на этом моменте, пока не услышала блестяще поставленную оперу "Манас" в исполнении певцов китайской оперы. "Я была потрясена, осознав, какие тяготы преодолел наш народ во время этого титанического перехода", - сказала она.

По ее словам, в гениальном творении кыргызского народа прослеживаются реальные исторические события, факты, героические личности, переданы национальный колорит народа, его моральные качества. Все это переходило от сказителя к сказителю от века в век. И теперь это грандиозное произведение кыргызского народного творчества читают во всем мире и познают нашу страну.

Перед началом официальной церемонии презентации известный манасчы Самат Кочорбаев прочитал отрывок из эпического произведения. Его мощное исполнение повысило эмоциональное состояние всех присутствующих. И очень верно подметила посол Германии в КР Габриэла Геллил, сказав, что, "даже не зная всех слов, мы переселились в атмосферу той многовековой истории".

"Сегодняшнее исполнение "Манаса" стало для меня маленьким путешествием по Кыргызстану. Я представила юрту, в которой живет семья, величественные горы, парящего высоко над ними орла, бурную реку. Я почувствовала настоящую гармонию с природой. Кстати, одна из заповедей Манаса как раз и говорит о гармонии с ней. Я очень надеюсь, что еще не раз услышу эпос "Манас" за время моей работы в Кыргызстане", - сказала vb.kg госпожа посол.

"И когда Роза Отунбаева предложила издать эпос на немецком языке, наше посольство поддержало ее идею. Я думаю, что именно эта возможность позволяет нам выразить глубокое уважение кыргызскому народу за сохранение исторической памяти, за создание эпоса, ставшего значительной частью мировой культуры", – добавила Габриэла Геллил.

Как отметили присутствующие на презентации, "Манас" – это и самая длинная поэма в мире, насчитывающая 550 553 строки, около 10 тысяч страниц. Содержание эпоса не только огромно, но и значимо для народов всех веков, потому что заповеди Манаса призывают к таким ценностям, как единство, сплоченность, великодушие, честь. Эпос и сейчас выводит нас всех на новые горизонты окружающего мира, понимание разнообразных процессов, происходящих в нем.

"Перевод эпоса с кыргызского языка на немецкий язык, безусловно, является событием в культурной жизни обеих стран и послужит более глубокому знакомству немецкого народа с историей и культурой Кыргызстана", - сказала посол Германии в Кыргызстане Габриэла Геллил.


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URL: https://www.vb.kg/416300
Теги:
Германия, посольство, культура, Манас, Роза Отунбаева
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