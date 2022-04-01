Ночью в Бишкеке полностью сгорел жилой дом

Сегодня ночью около 12 часов 47 минут ночи поступило сообщение о том что в жилом доме по улице Челюскина Ленинского района.

Для тушения пожара привлечены три пожарных расчета МЧС.

В результате пожара полностью сгорел жилой дом общей площадью 70 квадратных метров. Также пожар перекинулся на соседний дом где сгорела пластиковая крыша площадью 4 квадратных метра.

Огонь локализован в час и 20 минут и полностью потушен в два часа и 50 минут.

В настоящее время причина пожара, а также материальный ущерб уточняется.