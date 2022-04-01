Неизвестное животное с когтями и хвостом найдено на пляже в Австралии

В австралийском штате Квинсленд на пляже было найдено неизвестное животное с когтями и длинным хвостом. Об этом пишет Рамблер, ссылаясь на Daily Mail.

Некий Алекс Тан - житель Квинсленда совершал утреннюю пробежку по берегу моря и увидел нечто странное. В песке лежали останки небольшого животного. У зверя был длинный хвост, когти, череп как у пресмыкающегося и распростертые конечности. Австралиец отметил, что никогда ничего подобного в своей жизни не видел.

Неизвестный зверь немного похож на безволосого поссума. Но мужчина уверен, что животное имеет инопланетное происхождение.

"Я наткнулся на нечто странное. Это одна из тех вещей, которые видишь, когда люди говорят, что нашли инопланетян", - рассказал Тан.

Мужчина снял находку на видео и выложил в социальных сетях. Пользователи посчитали, что Тану попался мертвый детеныш кенгуру. Ученые, видевшие видео, считают, что это все же поссум.

"Вероятно, животное просто смыло в океан во время наводнения", - считает биолог Стивен Джонсон.