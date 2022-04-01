Disney полностью приостанавливает прокат своих фильмов в России 7 апреля

С 7 апреля Disney полностью приостанавливает прокат своих фильмов в российских кинотеатрах, сообщает РИА Новости с ссылкой на Бюллетень Кинопрокатчика (БК). При этом сообщается, что получить комментарий у представителя компании изданию не удалось.

"Запрет на демонстрацию затронет как зарубежные проекты студии ("Смерть на Ниле"), так и российские релизы вроде "Мистера Нокаута", - говорится в публикации.

В начале марта Disney сообщила о приостановке поставки своих фильмов в Россию. Вышедшие ранее голливудские релизы оставались в репертуаре кинотеатров.