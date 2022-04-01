Музей Южной Кореи отказался досрочно вернуть работы российских художников

Организаторы выставки о русском авангарде в Южной Корее отказались досрочно возвращать работы художников. Об этом сообщает издание The Korea Times. Полотна Кандинского, Малевича и Родченко экспонируются в рамках выставки в Культурном центре Сечжон, которая продлится до 17 апреля.

В сообщении говорится, что ранее представитель Екатеринбургского музея изобразительных искусств якобы попросил организаторов досрочно закрыть выставку до 3 апреля и вернуть все работы, сославшись на "сложную политическую ситуацию". Большая часть работ на выставке представлена музеями Екатеринбурга, Нижнего Новгорода и Красноярска.