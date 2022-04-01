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"Айыл банку" передали 271,7 млн сомов для помощи фермерам

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Открытому акционерному обществу "Айыл банк" передано 271, 7 млн сомов возвратных финансовых средств, накопленных в Национальном банке Кыргызской Республики.

Соответствующее распоряжение подписал Председатель Кабинета Министров Кыргызской Республики Акылбек Жапаров.

В рамках принятого решения Министерству финансов Кыргызской Республики поручено заключить соответствующее долговое обязательство с открытым акционерным обществом "Айыл банк".

Открытому акционерному обществу "Айыл банк" рекомендовано полученные финансовые средства направить строго на предоставление в лизинг сельскохозяйственным субъектам и перерабатывающим предприятиям сельскохозяйственной, водополивной техники, машин и оборудования сроком до 7 лет и под 6% годовых в национальной валюте.

Отметим, что в конце прошлого года открытому акционерному обществу "Айыл банк" было выделено 426,6 млн сомов для открытия кредитной линии по предоставлению сельскохозяйственной, перерабатывающей техники, дождевальных машин и оборудования для капельного орошения в лизинг.


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URL: https://www.vb.kg/416318
Теги:
банковский сектор, Кыргызстан
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