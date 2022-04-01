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В каждом районе Бишкека действуют горячие линии по делам детей

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- Карыпбай кызы Толгонай
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Столичная мэрия продолжает круглосуточные пешие обходы городских улиц, мы ищем и находим детей, которые попрошайничают, подвергаются насилию или вынуждены работать. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Бишкека.

"В этот раз на территории Ленинского района прошел ночной рейд по предупреждению правонарушений среди несовершеннолетних и выявлению детей в развлекательных заведениях (компьютерные клубы) в ночное время суток.

Проинспектированы центральные улицы, в том числе интернет-клубы DOTA, LUX, G.M.R., Olymp, Иллюзион, X-GAME, El ClASICO.

К сожалению, выявлено 12 подростков, 9 из которых были переданы родственникам, трое детей определены в Центр профилактики правонарушений несовершеннолетних МВД КР. С каждым ребенком и их родителями или опекунами проведена разъяснительная беседа.

Дорогие горожане! Напоминаем, что в четырех районных администрациях города действуют горячие линии по делам детей:

- телефон горячей линии Первомайского района: 0(312) 67-03-86;

- телефон горячей линии Октябрьского района: 0(312) 51-03-75;

- телефон горячей линии Свердловского района: 0(312) 53-05-76;

- телефон горячей линии Ленинского района: 0(312) 65-68-79".


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URL: https://www.vb.kg/416324
Теги:
дети, рейд, Бишкек
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