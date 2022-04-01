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Силовики США и КР совместно изучили методы борьбы с терроризмом

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Временная поверенная в делах США Соната Коултер поздравила сотрудников Министерства внутренних дел (МВД) Кыргызстана с успешным завершением семинара "Передовые методы ведения допроса" в рамках программы Государственного департамента США по Содействию борьбе с терроризмом. Об этом сообщает пресс-служба посольства США в Кыргызстане.

По данным пресс-службы, в течение пяти дней обучения кыргызские правоохранители и силовики укрепили сотрудничество и отработали знания и навыки по обеспечению информационной и оперативной безопасности, развитию межведомственного сотрудничества.

Совместно со своими американскими коллегами участники изучили актуальные проблемы разведывательной деятельности правоохранительных органов, такие как киберразведка (социальные сети, смартфоны и глобальные системы позиционирования на персональных устройствах), превентивные меры и анализ данных. Кроме того, на тренинге было показано, как политика взаимодействия с общественностью, основанная на правах человека, может способствовать повышению способности МВД бороться с терроризмом.

На церемонии закрытия тренинга временная поверенная Коултер высоко оценила долгую историю сотрудничества в борьбе с терроризмом между Соединенными Штатами и Кыргызской Республикой. Она упомянула глобальную растущую угрозу терроризма, усиленную развитием кибертехнологий и интернета, и выразила готовность продолжать совместные усилия по противодействию этой угрозе путем обмена самыми современными знаниями и опытом в рамках программы Содействия борьбе с терроризмом.

Данный тренинг "Передовые методы ведения допроса" является одним из шести курсов, запланированных в стране до июля 2022 года.

Программа содействия борьбе с терроризмом (ПСБТ) Государственного департамента США была основана в 1983 году, является основным поставщиком правительства США в предоставлении обучения и оборудования в сфере борьбы с терроризмом для иностранных правоохранительных органов. Вся помощь предоставляется в рамках верховенства права, что способствует уважению прав человека.

ПСБТ получает финансирование и политическое руководство от Бюро по борьбе с терроризмом Государственного департамента США и находится в ведении Службы дипломатической безопасности".


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URL: https://www.vb.kg/416326
Теги:
МВД, США, Кыргызстан
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