Швейная фабрика приглашает на работу людей с инвалидностью

Руководитель фабрики Zulya Зухра Кемельбекова является также руководителем благотворительного фонда "Нурлуу Кайрымдуу кыздар". Фонд часто проводит благотворительные акции, например, отшили комплекты зимней и летней одежды для ребят-сирот из интерната в Токмаке, а также помогали учащимся школы-интерната № 71, где тоже воспитываются ребята, лишенные родительской опеки. Но эти проекты были единовременные, хотелось сделать для нуждающихся людей что-то такое, что помогло бы изменить их жизни.

В конце прошлого года аппарат омбудсмена проводил круглый стол, на котором Зухра Кемельбекова познакомилась с медиаэкспертом Центра солидарности, советником омбудсмена по правам людей с инвалидностью, блоггером Аскаром Турдугуловым.

"У Аскара и его супруги Назиры было столько интересных идей, как помочь людям с инвалидностью, и они меня очень заинтересовали. В декабре на Международный день инвалидов мы провели с ними совместный проект, пригласили спикеров, певцов, артистов, подготовили подарки для людей с особенностями здоровья и просто порадовали их, - рассказывает Зухра. – Аскар рассказывал, что есть закон о 5-процентной квоте при устройстве на работу людей с инвалидностью, но он, к сожалению, практически не работает. Многие, кто мог бы работать, из-за инвалидности не могут трудоустроиться. Даже встречаясь с Аскаром, чтобы обсудить какие-то вопросы, заметила, что наш город не предусмотрен для ЛОВЗ, нет условий – элементарно во многих кафе и ресторанах отсутствуют пандусы, это было большой проблемой, приходилось выбирать разные места, где есть удобства для всех".

Зухра рассказывает, что их основное производство находится в Кара-Балте, там здание, построенное еще в советские времена, и есть пандус, на работу можно принимать и людей, передвигающихся с помощью колясок.

"Наша торговая марке уже более 17 лет на рынке, производим женскую одежду и экспортируем в Казахстан, Узбекистан, Таджикистан и Россию. Шьем все – классическую одежду, спортивные модели, платья, юбки, сарафаны, - говорит моя собеседница. – А еще у нас есть своя академия, где мы проводим интенсивные курсы, в течение месяца научим всему необходимому, а потом можем предоставить работу у нас в компании".

Также обсуждается еще один социальный проект, с помощью которого на работу к Зухре удалось бы устроить девушек – выпускниц детских домов и интернатов. Их бы всему обучили, предоставили жилье и работу. Сейчас на фабрике трудоустроено порядка 200 человек, но Кемельбекова готова принять еще 20-30 человек с инвалидность и еще столько же выпускников детских домов. Она уверенна, что благодаря этому многие ребята смогли бы найти себя в жизни, поверить в свои силы, начать зарабатывать.