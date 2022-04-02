Погода
$ 81.75 - 83.50
€ 90.25 - 92.37

Швейная фабрика приглашает на работу людей с инвалидностью

83  0
- Айжан Мамбеталиева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Руководитель фабрики Zulya Зухра Кемельбекова является также руководителем благотворительного фонда "Нурлуу Кайрымдуу кыздар". Фонд часто проводит благотворительные акции, например, отшили комплекты зимней и летней одежды для ребят-сирот из интерната в Токмаке, а также помогали учащимся школы-интерната № 71, где тоже воспитываются ребята, лишенные родительской опеки. Но эти проекты были единовременные, хотелось сделать для нуждающихся людей что-то такое, что помогло бы изменить их жизни.

В конце прошлого года аппарат омбудсмена проводил круглый стол, на котором Зухра Кемельбекова познакомилась с медиаэкспертом Центра солидарности, советником омбудсмена по правам людей с инвалидностью, блоггером Аскаром Турдугуловым.

"У Аскара и его супруги Назиры было столько интересных идей, как помочь людям с инвалидностью, и они меня очень заинтересовали. В декабре на Международный день инвалидов мы провели с ними совместный проект, пригласили спикеров, певцов, артистов, подготовили подарки для людей с особенностями здоровья и просто порадовали их, - рассказывает Зухра. – Аскар рассказывал, что есть закон о 5-процентной квоте при устройстве на работу людей с инвалидностью, но он, к сожалению, практически не работает. Многие, кто мог бы работать, из-за инвалидности не могут трудоустроиться. Даже встречаясь с Аскаром, чтобы обсудить какие-то вопросы, заметила, что наш город не предусмотрен для ЛОВЗ, нет условий – элементарно во многих кафе и ресторанах отсутствуют пандусы, это было большой проблемой, приходилось выбирать разные места, где есть удобства для всех".

Зухра рассказывает, что их основное производство находится в Кара-Балте, там здание, построенное еще в советские времена, и есть пандус, на работу можно принимать и людей, передвигающихся с помощью колясок.

"Наша торговая марке уже более 17 лет на рынке, производим женскую одежду и экспортируем в Казахстан, Узбекистан, Таджикистан и Россию. Шьем все – классическую одежду, спортивные модели, платья, юбки, сарафаны, - говорит моя собеседница. – А еще у нас есть своя академия, где мы проводим интенсивные курсы, в течение месяца научим всему необходимому, а потом можем предоставить работу у нас в компании".

Также обсуждается еще один социальный проект, с помощью которого на работу к Зухре удалось бы устроить девушек – выпускниц детских домов и интернатов. Их бы всему обучили, предоставили жилье и работу. Сейчас на фабрике трудоустроено порядка 200 человек, но Кемельбекова готова принять еще 20-30 человек с инвалидность и еще столько же выпускников детских домов. Она уверенна, что благодаря этому многие ребята смогли бы найти себя в жизни, поверить в свои силы, начать зарабатывать.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/416327
Теги:
трудоустройство, швейная отрасль, Кыргызстан, ЛОВЗ, работа
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  