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В Бишкеке вблизи Белого дома бетонную дорогу заменят на газон и деревья

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- Карыпбай кызы Толгонай
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В Бишкеке вместо бетонного покрытия у Белого дома по проспекту Чуй в скором времени появится зелёный газон и деревья. Об этом сообщает пресс-служба мэрии столицы.

По данным пресс-службы, совсем недавно сотрудники муниципального предприятия "Тазалык" демонтировали фундамент забора с южной стороны Белого дома. А сейчас сотрудники муниципального предприятия "Бишкекзеленхоз" разравнивают грунт, подключают поливочный водопровод и буду устраивать газон с дальнейшим озеленением.

"Тем временем, активно очищаются и готовятся к поливному сезону ирригационные сети на территории районной администрации по улицам Горького, Медерова, Байтик-Баатыра, также озеленяются живой изгородью проспекты Манаса, Чуй и Правительственный сквер. К слову, на сегодняшний день в Первомайском районе высажено более 45 тысяч штук живой изгороди".


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URL: https://www.vb.kg/416334
Теги:
мэрия, ремонт, Бишкек
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