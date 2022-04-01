В Бишкеке вблизи Белого дома бетонную дорогу заменят на газон и деревья

В Бишкеке вместо бетонного покрытия у Белого дома по проспекту Чуй в скором времени появится зелёный газон и деревья. Об этом сообщает пресс-служба мэрии столицы.

По данным пресс-службы, совсем недавно сотрудники муниципального предприятия "Тазалык" демонтировали фундамент забора с южной стороны Белого дома. А сейчас сотрудники муниципального предприятия "Бишкекзеленхоз" разравнивают грунт, подключают поливочный водопровод и буду устраивать газон с дальнейшим озеленением.

"Тем временем, активно очищаются и готовятся к поливному сезону ирригационные сети на территории районной администрации по улицам Горького, Медерова, Байтик-Баатыра, также озеленяются живой изгородью проспекты Манаса, Чуй и Правительственный сквер. К слову, на сегодняшний день в Первомайском районе высажено более 45 тысяч штук живой изгороди".