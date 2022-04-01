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В Тонском районе прокуратуру вернула государству детский сад

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Органами прокуратуры Иссык-Кульской области продолжается работа по возврату государству незаконно переданных в частную собственность социальных объектов и земельных участков. Об этом сообщает пресс-служба главного надзорного органа.

"Так, в ходе проверки прокуратурой Тонского района Иссык-Кульской области установлено, что в 2005 году здание детского сада с прилегающей к нему территорией, находящийся в селе Дон-Талаа Ак-Терекского айыл окмоту Тонского района незаконно продано в частную собственность жителю этого же села К.С.

В целях возврата социального объекта государству районной прокуратурой внесено в суд исковое заявление, которое полностью удовлетворено.

На основании акта прокурорского реагирования здание детского сада с прилегающей к нему территорией, стоимостью 3 млн. 670 тыс. сомов возвращено государству".


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URL: https://www.vb.kg/416340
Теги:
Генеральная прокуратура, детский сад, Иссык-Кульская область
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