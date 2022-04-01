30 ночей бесплатного интернета, звонков и SMS в честь месяца Рамазан

Компания MegaCom поздравляет кыргызстанцев с началом священного месяца Рамазан и поста Орозо и желает вам мира, благополучия и взаимопонимания. Пусть в ваших домах всегда царят гармония и достаток, а молитвы будут услышаны!

По случаю начала месяца Рамазан государственный оператор сотовой связи MegaCom дарит кыргызстанцам бесплатный доступ к тарифной опции "Ночь без границ".

При подключении опции абонентам предоставляется безлимитный объем интернет-трафика на максимально доступной скорости с 00:00 до 08:00, а также возможность совершать звонки и отправлять SMS внутри сети совершенно бесплатно.

Подключить тарифную опцию "Ночь без границ" на своем мобильном устройстве можно через USSD-команду *091*1# или в приложении MEGA24 (доступно для скачивания в App Store и Google Play).

Бесплатный период действует для всех абонентов с 1 апреля по 1 мая 2022 года включительно. По окончании бесплатного периода вступит в действие стандартная стоимость абонентской платы за опцию "Ночь без границ" - всего 5 сомов в сутки.

MegaCom – государственный оператор сотовой связи