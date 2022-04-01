Удобный онлайн-календарь Орозо-2022 в приложении "Мой О!"

В священный месяц Рамазан кыргызстанцы могут воспользоваться удобным онлайн-календарем Орозо в приложении "Мой О!". В календаре легко найти актуальное время начала воздержания и разговения для всех регионов страны, а также тексты и значения молитв.

Воспользоваться сервисом просто:

Откройте "Мой О!"; Нажмите на баннер "Календарь Орозо-2022"; Выберите ближайший населенный пункт.

Помимо этого, через кошелек "О!Деньги" в приложении можно в несколько кликов перечислить благотворительный взнос фитр-садака.

Как это сделать:

Откройте "Мой О!", раздел "О!Деньги"; Выберите "Добрые дела" → "Фитр-садака"; Укажите желаемую сумму и оплатите.

Средства поступают на счет Духовного управления мусульман Кыргызстана.

Мобильный оператор О! поздравляет кыргызстанцев с началом священного месяца Рамазан и желает крепкого здоровья, благополучия и взаимной поддержки!

Сервис "О!Деньги" предоставляется ОсОО "Грин Телеком Сервис". Лиц. НБКР №2021030817, №3022030817