Украинские вертолеты обстреляли нефтебазу в Белгороде

На нефтебазе в Белгороде горят восемь резервуаров, сообщили в пресс-службе МЧС. Пожарные проводят пенную атаку.

Огонь тушат 194 спасателя и 59 единиц техники, также используется пожарный поезд.

Пожар на нефтебазе начался ранним утром 1 апреля. Губернатор области Вячеслав Гладков заявил, что это произошло в результате обстрела с двух украинских вертолетов.

Никто не погиб, заявил губернатор и подтвердили в "Роснефти". Пострадали два сотрудника нефтебазы.

Жильцов ближайших к базе улиц эвакуировали на время, пока пожар тушат.

Источник: interfax.ru