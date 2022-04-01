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Украинские вертолеты обстреляли нефтебазу в Белгороде

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На нефтебазе в Белгороде горят восемь резервуаров, сообщили в пресс-службе МЧС. Пожарные проводят пенную атаку.

Огонь тушат 194 спасателя и 59 единиц техники, также используется пожарный поезд.

Пожар на нефтебазе начался ранним утром 1 апреля. Губернатор области Вячеслав Гладков заявил, что это произошло в результате обстрела с двух украинских вертолетов.

Никто не погиб, заявил губернатор и подтвердили в "Роснефти". Пострадали два сотрудника нефтебазы.

Жильцов ближайших к базе улиц эвакуировали на время, пока пожар тушат.

Источник: interfax.ru


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URL: https://www.vb.kg/416347
Теги:
Россия, Украина
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