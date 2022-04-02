Погода
$ 81.75 - 83.50
€ 90.25 - 92.37

В Москве снова произошла массовая драка между мигрантами

173  0
- Карыпбай кызы Толгонай
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Массовая драка произошла между мигрантами в кафе на юго-востоке Москвы, пострадали два человека. Об этом ТАСС в пятницу сообщил источник в правоохранительных органах.

"В ночь на 1 апреля в кафе на Зеленодольской улице, 41, конфликт между официантом и одним из посетителей закончился поножовщиной. Мужчина в зале заведения несколько раз нанес ножевые ранение работнику, который, пытаясь забрать у него нож, также ранил нападавшего. Позже в ситуацию вмешались другие посетители, преимущественно выходцы из Киргизии, завязалась массовая драка. Всего пострадали два человека", - сказал собеседник агентства.

Источник добавил, что 34-летний гражданин Киргизии, который ранил официанта, госпитализирован с резаными ранами двух пальцев на левой руке, повреждением сухожилий, а также закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением мозга и ушибами головы. В момент инцидента он был пьян. "Пострадавший работник кафе находится в реанимации, ему диагностировали открытую рану грудной клетки", - отметил он.

Кроме того, сотрудники полиции привлекли к ответственности по статье о хулиганстве еще двух участников драки (ст. 20.1 КоАП РФ). По данному факту проводится проверка.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/416348
Теги:
миграция, Москва, массовая драка
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  