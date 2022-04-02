В Москве снова произошла массовая драка между мигрантами

Массовая драка произошла между мигрантами в кафе на юго-востоке Москвы, пострадали два человека. Об этом ТАСС в пятницу сообщил источник в правоохранительных органах.

"В ночь на 1 апреля в кафе на Зеленодольской улице, 41, конфликт между официантом и одним из посетителей закончился поножовщиной. Мужчина в зале заведения несколько раз нанес ножевые ранение работнику, который, пытаясь забрать у него нож, также ранил нападавшего. Позже в ситуацию вмешались другие посетители, преимущественно выходцы из Киргизии, завязалась массовая драка. Всего пострадали два человека", - сказал собеседник агентства.

Источник добавил, что 34-летний гражданин Киргизии, который ранил официанта, госпитализирован с резаными ранами двух пальцев на левой руке, повреждением сухожилий, а также закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением мозга и ушибами головы. В момент инцидента он был пьян. "Пострадавший работник кафе находится в реанимации, ему диагностировали открытую рану грудной клетки", - отметил он.

Кроме того, сотрудники полиции привлекли к ответственности по статье о хулиганстве еще двух участников драки (ст. 20.1 КоАП РФ). По данному факту проводится проверка.