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Садыр Жапаров поздравил кыргызстанцев в связи с началом месяца Рамазан

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- Бакыт Басарбек
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Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров сегодня, 1 апреля, поздравил мусульман страны с началом месяца Рамазан.

В своей речи Глава государства отметил:

"Ассалом алейкум, почтенные соотечественники!

Мир вашему дому, дорогие кыргызстанцы!

Поздравляю всех вас с началом долгожданного мусульманским сообществом благословенного месяца Рамазан!

Вы знаете, что Рамазан, который особо почитается мусульманами всего мира, в последние два года повсеместно проходил с известными и вполне понятными ограничениями.

Говорят, что в это время, называемое "Султаном двенадцати месяцев", Создатель осыпает своими милостями, открываются двери смирения и всепрощения, многократно засчитываются Творцом добрые дела и помышления. Стало быть, в эти дни появляется больше возможностей для того, чтобы отношения между людьми становились лучше и всемерно укреплялись. Месяц Рамазан духовно воспитывает душу, приучает людей к милосердию, смирению и благонравию. А потому обратимся в этот великий, поистине священный месяц к Создателю с мольбою о том, чтобы он ниспо слал всему человечеству в нынешнее время всемирного политико-экономического кризиса дары терпимости и любви к ближним.

В то же время выражаю уверенность, что нынешнее поколение сохранит и продолжит лучшие традиции кыргызстанцев, в числе которых – почтение к старшим и уважение к младшим.

И пусть, сберегая и приумножая лучшие из этих обычаев, наши соотечественники будут терпимее друг к другу, укрепляют свою любовь к ближним и Отечеству. Я солидарен с нашими благонравными и щедрыми согражданами, которые не жалеют помощи нуждающимся и всему населению, испытывающему нынче известные трудности, а также стали примером для подражания другим благотворителям.

Пусть в этот благословенный месяц Рамазан каждой семье будут дарованы благополучие и достаток в доме.

Всевышний да примет ваши искренние помышления соблюдать пост в эти тридцать дней для очищения души и тела!".


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URL: https://www.vb.kg/416349
Теги:
Орозо айт, Кыргызстан, Садыр Жапаров
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