Президент Жапаров призвал граждан страны оставить посольства в покое

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров призвал граждан страны, которые намереваются митинговать возле посольств, оставить иностранные представительства в покое. Об этом он вчера ночью написал на своей странице в соцсети.

"По полученной мной информации, группа людей завтра выразила намерение организовать акцию, пройти пешим маршем по улицам Бишкека и дойти до посольств иностранных государств.

У каждого намерения или шага есть предел.

Посольства и их территории являются неприкосновенной собственностью зарубежных стран. У нас также есть посольства по всему миру. Они также являются нашей неприкосновенной территорией. Никто не имеет права ломиться к ним в двери и поднимать шум.

Конечно, мы не отступим от демократического пути. Мы не ограничиваем наших граждан, не ограничиваем их права. Мирные акции должны быть. Мы определили для этих целей столичный парк Горького. Если хотите, можете проводить там митинги 24 часа. Говорить то, что желаете. Никто не против. Есть лишь одна просьба: оставьте посольств в покое", - написал глава государства.