Иманкулов обсудил с главами Совбезов сотрудничество в области безопасности

Секретарь Совета безопасности Кыргызской Республики Марат Иманкулов по приглашению советника по национальной безопасности Пакистана Моида Юсуфа принял участие во 2-й сессии конференции "Исламабадский диалог по безопасности", в формате видеоконференцсвязи. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

В мероприятии также участвовали секретари Советов безопасности Казахстана, Катара, Китая, Пакистана, Саудовской Аравии и Узбекистана.

Состоялся продуктивный обмен мнениями о проблемах регионального сотрудничества в сфере безопасности в Азии, вместе с этим обсуждены актуальные направления и практические меры по совершенствованию взаимодействия государств-членов Шанхайской организации сотрудничества в области своевременного и эффективного реагирования на существующие новые вызовы и угрозы.

Марат Иманкулов отметил, что с современными глобальными вызовами самостоятельно не сможет справиться ни одна страна. Он подчеркнул, что военно-политическая ситуация в мире прямо указывает на необходимость расширения межгосударственного сотрудничества, системность и комплексный подход в этой работе.

"Кыргызстан придает огромное значение своему участию в формате Шанхайской организации сотрудничества. Наше государство стоит на твердой позиции дальнейшего повышения потенциала ШОС как международного института со значимым авторитетом и большой сферой влияния", - сказал секретарь Совета безопасности КР Марат Иманкулов.