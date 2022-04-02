Туристические возможности Кыргызстана представлены на выставке "ЛЕТО-2022"

Генеральное консульство Кыргызской Республики в Екатеринбурге представило туристические возможности страны на международной туристской выставке "ЛЕТО-2022", которая открылась 1 апреля 2022 года в Екатеринбурге. Об этом сообщает пресс-служба МИД КР.

Генконсульство при поддержке департамента туризма министерства культуры, информации, спорта и молодёжной политики КР организовало павильон Кыргызстана, где широко представлены рекламные буклеты, раздаточные материалы туристических компаний и санаторно-рекреационных учреждений с большим перечнем предложений кыргызского туристического продукта. В павильоне была организована мини фотовыставка, на телевизионном экране демонстрировались ролики о туристических достопримечательностях и природе Кыргызстана.

Генеральный консул Руслан Бийбосунов выступил на пленарном заседании форума, дал интервью российским тележурналистам, в рамках которых рассказал о туристическом потенциале Кыргызстана и пригласил россиян посетить нашу страну. Представители генконсульства, туристической компании "С.А.Т. Соmpany", санаториев "Кыргызское взморье" и "Голубой Иссык-Куль" приняли участие в разных секциях выставки, выступили на конференции "Оздоровительный и медицинский туризм в России и за рубежом", презентовали туристические возможности Иссык-Кульского региона, что вызвало большой интерес участников и гостей выставки.

В центральной части выставки генконсульство,при поддержке соотечественников в Уральском федеральном округе России установило национальную юрту, красочно оформленную в лучших традициях кыргызского народа. Кыргызская юрта стала самым посещаем местом на выставке. Посетители юрты угощались национальными напитками, боорсоками и сухофруктами. На вечерний прием для участников и гостей форума Генконсульство приготовило национальное блюдо.

Активное участие кыргызской делегации в работе Международной выставки "ЛЕТО-2022" создало дополнительные возможности для активизации сотрудничества туркомпаний сторон и увеличения потока туристов из Уральского региона в Кыргызстан.

Указанная выставка организована Уральской ассоциацией туризма при официальной поддержке Федерального агентства по туризму России, Министерства инвестиций и развития Свердловской области и признана крупнейшей региональной туристической площадкой на территории России.