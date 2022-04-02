В мэрии Бишкека разъяснили ситуацию по поводу проведения митингов

В мэрии Бишкека пояснили, что временное ограничение на митинги в столице не касается всех мирных собраний.

"В связи с последними событиями вокруг российско-украинского конфликта на территории четырех районов участились митинги в поддержку той или иной стороны. Однако, несмотря на ранее заявленные цели митинга, организаторы и участники акций зачастую используют провокационные лозунги, приводящие к межнациональной ненависти, а также затрагивают национальные интересы страны.

Учитывая многонациональность города Бишкек, в целях предупреждения и пресечения возможных массовых беспорядков на межнациональной основе, а также руководствуясь Законом Кыргызской Республики "О мирных собраниях", акимиаты обратились в районные суды с заявлением о временном запрете проведения митингов по вопросу российско-украинского конфликта в период с 31 марта по 30 апреля 2022 года включительно.

В свою очередь, для обеспечения общественного порядка, безопасности горожан и гостей столицы, а также защиты прав и свобод граждан, райсуды считают решение райадминистраций обоснованным и законным", - говорится в сообщении столичного муниципалитета.