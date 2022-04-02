В Бишкеке разрешили митинговать только в сквере имени Максима Горького

В Бишкекском городком суде оставлено в силе решение Первомайского районного суда Бишкека от 11 марта 2022 года о проведении митингов и акций гражданами, не правительственными организациями в сквере имени Максима Горького на пересечении улиц Рыскулова и Исанова до 12 апреля 2022 года. Об этом сообщили в горсуде.

"Вынесенные судами города Бишкек 1 апреля 2022 года о признании законными и обоснованными решения муниципальных администраций районов мэрии города Бишкек о введении временного запрета на проведение всех видов митингов-акций предусматривает запрет на проведение митингов-акций на территории города Бишкек за исключением сквера имени Максима Горького", - говорится в сообщении суда.