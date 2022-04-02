Атыр Абдрахматова побеседовала с женщинами-лидерами

Акыйкатчы Кыргызской Республики Атыр Абрахматова встретилась с представителями ОФ "Женская демократическая сеть Кыргызстана". Об этом сообщает пресс-служба акыйкатчы.

"На встрече с женщинами-лидерами Атыр Абдрахматова отметила, что планирует работать по 7 направлениям, в том числе:

– Содействие эффективного доступа граждан к реализации своих социальных прав;

– Содействие качественной и ответственной реализации государственных гарантий по доступу к образованию;

– Создание возможностей для реализации экономической свободы человека.

Акыйкатчы также подчеркнула необходимость уделения особого внимания в этих направлениях женщинам и молодежи.

"Если женщины находятся в хорошем социальном и экономическом положении, они никогда не позволят себя дискриминировать. Только счастливая женщина может построить счастливое и успешное общество", - сказала А.Абдрахматова.

В ближайшее время аппарат Омбудсмена планирует провести совместно с местными лидерами "Женской демократической сети Кыргызстана" мониторинг доступа людей к социальным пособиям.

Для справки: ОФ "Женская демократическая сеть Кыргызстана" основан в 2012 году по инициативе женщин из политических партий, НПО, занимающих активную гражданскую позицию и работающих в местных сообществах, а также депутатов айыльных и городских кеңешей всех регионов Кыргызстана. Данный Фонд продвигает женское лидерство на уровне принятия решений, ведёт работу по борьбе с семейным насилием, проводит обучение женщин-депутатов местных кенешей, повышает их потенциал.

На состоявшейся встрече ОФ представляли Бибигуль Бупебаева, Гульжан Байбетова, Дамира Оморова и Алма Карсымбек".