Кому в кабмине КР выгоден нынешний рост цен на продукты?

И. о. заместителя главы кабмина Бакыт Торобаев ранее заверил депутатов, что в связи снижением курса доллара кабинет министров ведет работу по снижению цен на продукты питания.

"Цены на сахар из матрезерва снижаем до 60 сомов. Оптовые цены на сахар до 75 сомов. По растительному маслу дано поручение тем, кто работает с долларами. Как известно, на юге страны заработал завод по производству растительного масла. Пятилитровый объем не будет продаваться выше 700 сомов. Скоро и в Канте откроется аналогичный завод", - сказал замглавы кабмина.

Что же касается других видов товаров и продуктов, цены на которые остались прежними и, судя по всему, двигаться вниз не собираются, то здесь Торобаев никаких пояснений не дал. По крайней мере, пока не понятно, как именно кабмин намерен снизить цены на все другие продукты, кроме сахара и масла. Разве что только традиционными призывами к предпринимателям и периодическими рейдами по торговым точкам.

По этому поводу один из столичных предпринимателей в беседе с редакцией vb.kg высказал мнение, что разного рода призывы к предпринимателям абсолютно бессмысленны.

"Даже рейды не помогут. Да, вы сегодня проведете рейд, в ходе которого составите протоколы по отношению к каким-нибудь торговцам, но потом они снова поднимут цены. Нужны более радикальные меры, например, лишение торгового места либо в случае повторения - лишение уже патента на предпринимательскую деятельность. Все остальное – глупости. Если же кабмин вновь будет заниматься только бессмысленными призывами, то значит можно будет уверенным, что кое-кому в правительстве выгоден нынешний рост цен на товары", - сказал он.