Жапаров поручил проработать проект строительства малой ГЭС в районе Данги

Председатель кабинета министров Кыргызской Республики Акылбек Жапаров в рамках рабочей поездки в Ошскую и Баткенскую области ознакомился с проектом строительства малой ГЭС в районе участка Данги. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

Строительство малой ГЭС на указанном участке позволит решить вопрос обеспечения части города Ош чистой питьевой водой, который не решался в течение долгих лет.

Глава Кабмина одобрил представленный проект и отметил, что необходимо оперативно решить все правовые и документационные вопросы.

Затем Председатель Кабинета Министров встретился с жителями близлежащих сел Кара-Суйского района, где проинформировал их о работе, проводимой Кабинетом Министров в рамках антикризисных мер, повышения заработных плат работников бюджетной сферы, недопущения повышения цен на продукты первой необходимости и работы по трансформации земельных участков.