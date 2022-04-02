Погода
$ 81.75 - 83.50
€ 90.25 - 92.37

Жапаров поручил проработать проект строительства малой ГЭС в районе Данги

127  0
- Бакыт Басарбек
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Председатель кабинета министров Кыргызской Республики Акылбек Жапаров в рамках рабочей поездки в Ошскую и Баткенскую области ознакомился с проектом строительства малой ГЭС в районе участка Данги. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

Строительство малой ГЭС на указанном участке позволит решить вопрос обеспечения части города Ош чистой питьевой водой, который не решался в течение долгих лет.

Глава Кабмина одобрил представленный проект и отметил, что необходимо оперативно решить все правовые и документационные вопросы.

Затем Председатель Кабинета Министров встретился с жителями близлежащих сел Кара-Суйского района, где проинформировал их о работе, проводимой Кабинетом Министров в рамках антикризисных мер, повышения заработных плат работников бюджетной сферы, недопущения повышения цен на продукты первой необходимости и работы по трансформации земельных участков.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/416361
Теги:
Акылбек Жапаров, ГЭС, Ошская область, строительство
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  