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По поручению мэра по всему Бишкеку проходят посадки деревьев

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- Бакыт Басарбек
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По поручению мэра города Бишкек Эмилбека Абдыкадырова сегодня в столице высажено более 800 деревьев. Об этом сообщает пресс-служба мэрии столицы.

В парке имени Чолпонбая Тулебердиева центральный аппарат мэрии города Бишкек во главе с градоначальником высадили 100 молодых деревца: 50 саженцев катальпы и 50 - каштана.

Тем временем, коллектив Кыргызско-Российского фонда развития и коллектив ЗАО "Финка Банк" провели посадку 130 саженцев березы, клена и катальпы по бульвару Эркиндик.

В парках Октябрьского района также появилось порядка 200 новых саженцев. Они предоставлены Бишкекским городским кенешем, сотрудниками ГУ "Бишкекглавархитектура" и Центральной избирательной комиссией, а вдоль улицы Токтоналиева Генеральная прокуратура высадила 63 берёзы.

Кроме того, в жилом массиве "Ак-Орго" теперь растут 200 саженцев ясеня.

На улице Абдрахманова от улицы Токтогула до Московской высажено 25 молодых катальп.

Отметим, что масштабная высадка деревьев проходит в рамках национальной кампании "Жашыл Мурас"".


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URL: https://www.vb.kg/416363
Теги:
мэрия, Бишкек, деревья
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