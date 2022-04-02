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СМИ: О чем договорились главы правительств Узбекистана и Кыргызстана

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Главы правительств Узбекистана и Кыргызстана Абдулла Арипов и Акылбек Жапаров провели переговоры в Оше. Издание podrobno.uz рассказывает, о чем удалось договориться сторонам.

Товарооборот

"Между двумя странами остается большой нереализованный потенциал в торгово-экономической сфере, в связи с чем назрела необходимость принятия конкретных практических мер по установлению прямых контактов между региональными администрациями и деловыми кругами наших государств", – подчеркнул Акылбек Жапаров.

Стороны договорились продолжить работу по увеличению объемов товарооборота двух стран до 2 миллиардов долларов.

Кыргызская сторона также предложила увеличить объемы поставок в Узбекистан цемента, угля, кварцевого песка, картофеля, молока и молочных продуктов.

Транспорт и логистика

Стороны обсудили вопросы строительства дороги Иркештам – Дароот-Коргон – Уч-Коргон, а также логистического центра приграничной торговли в городе Кызыл-Кия.

"Кыргызская Республика ведет работу по улучшению и совершенствованию своих автомобильных дорог международного значения, созданию новых логистических центров, а также их адаптации к региональным и глобальным транспортным артериям. На повестке дня стоит вопрос реконструкции железных дорог внутри страны и вывода их к трансконтинентальным магистралям. Самым крупным проектом в сфере дорог является строительство железной дороги Китай – Кыргызстан - Узбекистан. Его успешная реализация в значительной мере улучшит транзитный потенциал нашего региона", – отметил Акылбек Жапаров.

Кооперация в промышленности

Акылбек Жапаров предложил рассмотреть вопрос реализации проектов промышленной кооперации с максимальным использованием преимуществ и потенциала двух экономик для дальнейшего экспорта совместной продукции в третьи страны.

Кроме того, главы правительств договорились начать практическую реализацию проекта по созданию хлопок-текстильного кластера, включающего в себе хлопкоочистительный завод, фабрику по производству пряжи, текстильную фабрику и машинотракторный парк, а также завод по производству растительного масла в Ноокенском районе Джалал-Абадской области Кыргызстана с рассмотрением возможного финансирования проекта Узбекско-Кыргызским фондом развития.

Стороны также намерены рассмотреть вопрос о развитии машиностроительной промышленности и реализации проектов по созданию в Кыргызстане сборки легковых автомобилей, сельскохозяйственной и навесной техники.

Сельское хозяйство

Администрациям Джалал-Абадской и Наманганской областей было поручено ускорить реализацию вопроса по созданию совместных фермерских хозяйств для выращивания племенного крупного и мелкого рогатого скота, в том числе с использованием кластерных механизмов.

Социальная сфера

Акылбек Жапаров отметил имеющийся большой потенциал в сфере туризма и предложил активизировать взаимодействие в области межрегионального туризма и паломничества.

"В рамках 30-летия установления дипломатических отношений предлагаю создать Парк кыргызско-узбекской дружбы в городе Ош. Уверен, что данный парк станет хорошим образцом проявления кыргызско-узбекской многовековой истории дружбы и братства двух народов, а также излюбленным местом отдыха горожан и гостей древнего города", – добавил он.

Глава Кабмина Кыргызстана обозначил важность дальнейшего укрепления взаимодействия в области образования и здравоохранения.

Речь идет о расширении программ по обмену между преподавателями и студентами, создании благоприятных условий для обучения граждан в высших учебных заведениях двух стран. В сфере здравоохранения стороны могут сотрудничать в области профилактики и лечения инфекционных заболеваний, обмена подходами к лечению и вакцинации от коронавирусной инфекции, использования инноваций в сфере медицины.

Список подписанных документов:

Протокол Четвертого заседания Совета полномочных представителей Президента Кыргызской Республики в приграничных областях и хокимов приграничных областей Республики Узбекистан

Соглашение между Кабинетом Министров Кыргызской Республики и Правительством Республики Узбекистан о проведении Республикой Узбекистан работ по реконструкции и оснащению здания Ошского государственного академического узбекского музыкально-драматического театра имени Бабура

Обмен нотами между Кыргызской Республикой и Республикой Узбекистан о взаимном признании сертификатов о вакцинации против коронавирусной инфекции COVID-19.


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URL: https://www.vb.kg/416364
Теги:
Акылбек Жапаров, Узбекистан, Кыргызстан, Кабинет министров
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