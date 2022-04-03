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Амангельдиев рассказал про преимущества логистического центра "Кызыл-Кия"

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Министр экономики и коммерции Кыргызской Республики Данияр Амангельдиев принял участие в четвертом заседании Совета полномочных представителей Президента КР в приграничных областях и хокимов приграничных областей Республики Узбекистан, которое прошло во главе с председателем кабинета Министров КР Акылбеком Жапаровым и премьер-министром РУз Абдуллой Ариповым.

Кроме того, в работе Совета приняли участие главы администраций приграничных областей, руководителей министерств, ведомств и организаций Кыргызской Республики и Республики Узбекистан.

В ходе своего выступления министр Амангельдиев отметил, что приграничное сотрудничество Кыргызской Республики с Республикой Узбекистан - неотъемлемая и ключевая составная часть кыргызско-узбекских отношений. Увеличение и диверсификация торговых, экономических, инвестиционных связей, расширение деловых контактов и культурного обмена между приграничными регионами двух стран являются важным фактором углубления многопланового двустороннего сотрудничества в целом.

"Приграничные регионы Кыргызстана и Узбекистана имеют высокий потенциал по расширению взаимовыгодного экономического сотрудничества между хозяйствующими субъектами независимо от их форм собственности, созданию благоприятных условий для осуществления взаимных поставок продукции производственно-технического назначения, сырья, потребительских товаров, в том числе продуктов питания, поставок плодоовощной продукции.

Кроме того, в своем выступлении министр обратил особое внимание на то, что реализация крупных инфраструктурных проектов требует существенной мобилизации финансовых ресурсов и в данном ключе, предложил использовать потенциал новосозданного Узбекско-Кыргызского фонда развития, как института учрежденного в целях содействия экономическому сотрудничеству между КР и РУз.

Начало работы Фонда позволит активизировать реализацию торгово-экономического сотрудничества путем реализации совместных проектов включенных в Дорожную карту по дальнейшему углублению и расширению сотрудничества области промышленной кооперации", - сказал он.

Также Амангельдиев рассказал о приоритетном проекте по строительству торгово-логистического центра "Кызыл-Кия".

"Предпосылками создания ТЛЦ "Кызыл-Кия" является мировая тенденция развития экономик стран в условиях пандемии, а также последних событий в мире, что, безусловно, повлияло на переориентацию логистических путей, транзита товаров и перераспределению производственных мощностей по хранению и сбыту продукции, в т.ч. и с/х продукции с учетом наличия сырьевой базы.

Торгово-логистический центр "Кызыл-Кия" станет универсальным, оснащенным современным оборудованием с высококлассным сервисом предприятием, содействующим стандартам международной торговли", - в завершение отметил министр..


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URL: https://www.vb.kg/416367
Теги:
Минэкономики, Узбекистан, Кыргызстан
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