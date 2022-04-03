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Первая в Евросоюзе страна полностью отказалась от российского газа

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Литва полностью отказалась от экспорта природного газа из России. Об этом в субботу, 2 апреля, заявило министерство энергетики республики со ссылкой на оператора сетей республики Amber Grid. Таким образом, прибалтийская страна стала первой в Евросоюзе, отказавшейся от российского топлива.

Данные оператора говорят о том, что по состоянию на 2 апреля импорт российского сырья на литовско-белорусском стыке газовых систем равнялся нулю. В ведомстве, в свою очередь, подчеркнули, что требование России рассчитываться за газ в рублях не является актуальным для Литвы.

По данным Минэнерго республики, спрос страны на весь газ удовлетворяется за счет Клайпедского терминала сжиженного природного газа (ТСПГ). Отмечается, что три больших груза сжиженного газа будут поступать на него ежемесячно.

"На ближайший период клиенты подали заявки на транспортировку газа только с терминала. При необходимости газ может быть доставлен в Литву также по газовому соединению с Латвией, а с 1 мая - и по газовому соединению с Польшей", - добавили в министерстве.

23 марта президент России Владимир Путин объявил о решении перевести в рубли оплату за газ, поставляемый Россией недружественным странам. В свою очередь, представители европейских стран указывали, что в контрактах значится другая валюта.

Источник: lenta.ru


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URL: https://www.vb.kg/416368
Теги:
газ, Литва, Россия
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